Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat am 24. Juli 2024 ihren Halbjahresbericht veröffentlicht und dabei sowohl starke Ergebnisse für das zweite Quartal als auch ein robustes erstes Halbjahr 2024 präsentiert. Die operative Konzernumsatzrendite im zweiten Quartal betrug 17,0 Prozent, was am oberen Ende der Erwartungen liegt. Im ersten Halbjahr erreichte das Unternehmen ein operatives Konzernergebnis von 3,1 Milliarden Euro und eine Konzernumsatzrendite von 15,7 Prozent, trotz eines Rückgangs im Umsatz auf 19,46 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Porsche hat in diesem Jahr eine umfassende Produktoffensive gestartet, bei der vier von sechs Modellreihen erneuert wurden. Zu den bereits erfolgreich eingeführten Modellen zählen der überarbeitete Panamera, Taycan und 911, während die Markteinführung des neuen vollelektrischen Macan für September geplant ist. Diese neuen Produkte zeichnen sich durch technologische Innovationen aus und sollen die Marktposition von Porsche stärken, insbesondere in einem herausfordernden Umfeld, in dem die Nachfrage in China schwächer ist.