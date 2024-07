Die Aktien der TAKKT AG erlebten am Montag einen dramatischen Rückgang von 7,8 Prozent und fielen auf den tiefsten Stand seit Oktober 2022, nachdem das Unternehmen seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte. Der Büromöbelhändler erwartet trotz einer leichten Verbesserung der Wachstumsraten in der zweiten Jahreshälfte eine negative organische Umsatzentwicklung zwischen minus 12 und minus 17 Prozent. Diese Anpassung ist das Ergebnis eines schwachen ersten Halbjahres, in dem der Umsatz um 17,7 Prozent auf 529,4 Millionen Euro zurückging.

Im ersten Halbjahr 2024 war die Nachfrage in den verschiedenen Geschäftsbereichen, insbesondere in der FoodService-Division, schwach. Diese Division verzeichnete einen Rückgang des organischen Umsatzes um 27,8 Prozent, was auf eine Integration von Systemen und Prozessen zurückzuführen ist, die die Effizienz beeinträchtigte. CEO Maria Zesch betonte, dass viele Kunden derzeit ihre Ausgaben reduzieren und Investitionen verschieben, was die Umsatzentwicklung negativ beeinflusst.

Trotz der Herausforderungen hat TAKKT Maßnahmen zur Verbesserung der Rohertragsmarge und zur Senkung der Kosten ergriffen. Die Rohertragsmarge stieg auf 40,5 Prozent, während die Marketing- und sonstigen Kosten signifikant gesenkt wurden. Das Unternehmen plant, die Kostenstruktur weiter zu optimieren, um jährlich über 20 Millionen Euro einzusparen. Diese Maßnahmen haben jedoch auch einmalige Aufwendungen in Höhe von 7,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr zur Folge.

Die bereinigte EBITDA-Marge fiel auf 7,0 Prozent, was auf die schwache Umsatzentwicklung zurückzuführen ist. TAKKT erwartet, dass die bestehenden Herausforderungen in der FoodService-Division auch im zweiten Halbjahr anhalten werden, was die Profitabilität weiter belasten könnte. Dennoch rechnet das Unternehmen mit einem stabilen Free Cashflow, der weniger stark zurückgeht als das EBITDA.

Insgesamt steht TAKKT vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten, während gleichzeitig die internen Prozesse optimiert werden müssen. Die Unternehmensführung hat klare Prioritäten für die zweite Jahreshälfte gesetzt, um die Effizienz zu steigern und die Kundenansprache zu verbessern.

Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 9,365EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.