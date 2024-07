Der Autobauer BMW hat in den USA einen Rückruf von bis zu 291.112 Fahrzeugen des Kompakt-SUV X3 aus den Baujahren 2018 bis 2023 angekündigt. Grund für diesen Rückruf sind möglicherweise fehlerhafte Gepäckbefestigungsschienen im Kofferraum, die sich in extremen Auffahrunfällen lösen könnten und somit das Verletzungsrisiko erhöhen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat diese Maßnahme bekannt gegeben, und die betroffenen Fahrzeuge müssen zur Überprüfung und gegebenenfalls zum Austausch der Teile in die Werkstätten gebracht werden. Dieser Rückruf stellt für BMW einen signifikanten Schritt dar, da das Unternehmen im vergangenen Jahr in den USA insgesamt 362.244 Fahrzeuge verkauft hat.

In einem anderen Kontext hat die DZ Bank die Einstufung für BMW auf "Kaufen" belassen und einen fairen Wert von 125 Euro pro Aktie angegeben. Analyst Michael Punzet sieht Potenzial für BMW, insbesondere wenn das neu gewählte Europaparlament das faktische Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 aufhebt und stattdessen einen technologieoffenen Ansatz verfolgt. Dies könnte dem Unternehmen zugutekommen, da BMW bereits einen technologieoffenen Ansatz verfolgt. Zudem wird das laufende Aktienrückkaufprogramm als stabilisierender Faktor für den Aktienkurs betrachtet.