In der aktuellen Saison plant der Dortmunder Trainer Nuri Sahin mit dem Nationalstürmer Niclas Füllkrug, trotz anhaltender Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel. Sahin betonte in einem Sky-Interview, dass er und Füllkrug während des Sommers viel Kontakt hatten und dass der Spieler seine Wertschätzung kennt. Füllkrug, der an einem Transfer zu Atlético Madrid oder zur AC Mailand interessiert sein soll, spielt eine zentrale Rolle in Sahins Planungen, insbesondere nach dem Transfer des ehemaligen Stuttgarter Torjägers Serhou Guirassy.

Borussia Dortmund hat kürzlich seine Asientour mit einem 3:2-Sieg gegen Cerezo Osaka erfolgreich abgeschlossen, nachdem das Team zuvor eine 0:4-Niederlage gegen Pathum United hinnehmen musste. Die frühen Tore von Karim Adeyemi und Jamie Bynoe-Gittens sorgten für einen wichtigen Sieg, der das Team vor einem weiteren negativen Auftritt bewahrte. Dortmunds Trainer Nuri Sahin plant, im Trainingslager in Bad Ragaz, das vom 1. bis 9. August stattfindet, den Feinschliff für die bevorstehende Saison vorzunehmen. Dabei wird er auch die EM-Teilnehmer einbeziehen, die sich derzeit im Urlaub befinden.