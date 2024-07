Jean-Marc Chery, der CEO von STMicroelectronics, erklärte, dass entgegen den früheren Erwartungen die Aufträge aus der Industrie nicht angezogen haben und die Nachfrage im Automobilsektor zurückgegangen ist. Diese Entwicklungen spiegeln die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen der Sektor konfrontiert ist, insbesondere in einer Zeit, in der die globalen wirtschaftlichen Bedingungen weiterhin volatil sind.

Die Aktie von STMicroelectronics brach im vorbörslichen Handel an der LS Exchange um 4,9 Prozent ein. Seit Jahresbeginn haben die Titel im regulären Handel an der Pariser Börse bereits 17 Prozent an Wert verloren. Der deutsche Konkurrent Infineon stellt seine Zahlen am 5. August vor.

Das Unternehmen, dessen Halbleiter in Produkten von führenden Technologieunternehmen wie Tesla und Apple verwendet werden, hat auch angekündigt, in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Dieses Rückkaufprogramm entspricht etwa 2,8 Prozent der ausstehenden Aktien und folgt auf ein früher abgeschlossenes Programm.

Die Entwicklung bei STMicroelectronics wird von Analysten und Investoren genau beobachtet, da sie Aufschluss über die breitere Gesundheit des Technologiemarktes und insbesondere des Halbleitersektors gibt. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens, unterstützt durch strategische Investitionen und die anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologielösungen, ein kritischer Faktor für seinen zukünftigen Erfolg.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion