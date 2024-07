Die ALSO Holding AG hat am 24. Juli 2024 ihre Halbjahresergebnisse veröffentlicht und dabei ihre Ziele für das Jahr 2024 bestätigt. Im ersten Halbjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine Kaufzurückhaltung im Consumer-Segment in Ländern wie Deutschland, Polen und den Niederlanden zurückzuführen. Das operative EBITDA belief sich auf 106 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 2,1 Prozent entspricht. In diesen Zahlen sind jedoch auch Aufwendungen in Höhe von 12 Millionen Euro für zukünftiges Wachstum enthalten, die Investitionen in IT-Infrastruktur, digitale Plattformen und KI-gestützte Anwendungen sowie M&A-Aktivitäten umfassen.

Trotz der rückläufigen Umsätze zeigt sich die ALSO Holding AG finanziell stark, mit einem Cashbestand von 643 Millionen Euro und einem Free Cashflow von 173 Millionen Euro. CEO Wolfgang Krainz äußerte sich optimistisch über die Zukunft der IT-Industrie und betonte, dass die Innovationszyklen in diesem Sektor großes Wachstumspotenzial bieten. Die Ziele für 2024, darunter ein EBITDA-Ziel von 265 bis 305 Millionen Euro und ein ROCE-Ziel von über 25 Prozent, wurden auf Basis einer erwarteten Marktentwicklung im zweiten Halbjahr sowie der beschleunigten Wachstumsstrategie digitaler Plattformen bestätigt.

Am 25. Juli 2024 gab die ALSO Holding AG zudem eine strategische Partnerschaft mit der britischen Westcoast Ltd. bekannt, die die globale Position des Unternehmens stärken soll. Westcoast, ein führender Anbieter in der ITK-Industrie mit einem Umsatz von 4,2 Milliarden GBP im Jahr 2023, wird in den Märkten Großbritannien, Irland und Frankreich tätig sein. Joe Hemani, Vorsitzender von Westcoast, wird einer der Hauptaktionäre von ALSO und die Marke Westcoast wird weiterhin bestehen bleiben. Diese Transaktion, die noch behördliche Genehmigungen benötigt, ist ein wichtiger Schritt für das nachhaltige Wachstum von ALSO.

Insgesamt zeigt die ALSO Holding AG eine solide finanzielle Basis und eine klare Wachstumsstrategie, die durch die Akquisitionen und Partnerschaften in der Branche unterstützt wird. Das Unternehmen bleibt optimistisch, seine kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen und seine Marktposition weiter auszubauen.

Die ALSO Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 249,5EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.