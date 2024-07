Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2024 nach unten korrigiert. Die Gründe hierfür sind eine gesunkene Einstellungsbereitschaft der Unternehmen sowie eine geringere Wechselwilligkeit der Kandidaten, die den Markt erheblich belasten. In einer Mitteilung aus Frankfurt gab das Unternehmen bekannt, dass es für das laufende Jahr ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von 64 bis 70 Millionen Euro erwartet, was einen Rückgang im Vergleich zu den 70 Millionen Euro des Vorjahres darstellt. Zuvor hatte Amadeus Fire noch mit 74 bis 80 Millionen Euro gerechnet. Auch die Umsatzprognose wurde gesenkt: Statt eines Wachstums von 470 bis 500 Millionen Euro wird nun ein Umsatz von 450 bis 480 Millionen Euro angestrebt, was einem Wachstum von lediglich zwei bis neun Prozent entspricht.

Die Aktie von Amadeus Fire reagierte negativ auf die Gewinnwarnung und fiel im frühen Handel um etwa drei Prozent. Analysten hatten jedoch bereits vor der Ankündigung eine pessimistische Einschätzung der Jahresziele abgegeben, was die negative Überraschung möglicherweise abmildert. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 4,3 Prozent auf 226 Millionen Euro, während das operative EBITA um 12,1 Prozent auf knapp 28,9 Millionen Euro sank. Im zweiten Quartal konnte das operative EBITA jedoch um 4,7 Prozent gesteigert werden.

Trotz der Herausforderungen im spezialisierten Personaldienstleistungsmarkt zeigte sich das Weiterbildungsgeschäft von Amadeus Fire robust und entwickelte sich positiv. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 86,2 Millionen Euro im Bereich Weiterbildung, was einem Anstieg von 15,4 Prozent entspricht. Die Nachfrage nach geförderten Weiterbildungsdienstleistungen stieg um rund 20 Prozent.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Amadeus Fire keine generelle Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Die Konjunktur könnte sich marginal verbessern, jedoch bleibt die Stimmung unter den Unternehmen vorsichtig. Der Vorstand rechnet damit, dass die gesetzten Ziele im Segment Personaldienstleistungen deutlich verfehlt werden. Die Prognose für das operative EBITA wurde daher angepasst, um den herausfordernden Marktbedingungen Rechnung zu tragen.

Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 94,45EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.