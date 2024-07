Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte um 0,26 Prozent auf 132,51 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,42 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde durch enttäuschende Geschäftszahlen des US-Autobauers Tesla verstärkt, die die Aktienkurse unter Druck setzten und Anleger dazu veranlassten, in sichere Anlagen wie Bundesanleihen zu investieren. Zudem fiel der Einkaufsmanagerindex, ermittelt von S&P Global, überraschend auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten, was die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung im Euro-Raum verstärkte. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kommentierte, dass die zähe wirtschaftliche Entwicklung im Währungsraum weiterhin anhalten könnte.

Im Handelsverlauf richteten die Anleger auch ihre Aufmerksamkeit auf die Aussagen der US-Notenbank Fed, insbesondere auf eine bevorstehende Rede von Fed-Direktorin Michelle Bowman. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten, dass diese Rede letzte Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick vor der nächsten Zinssitzung geben könnte.