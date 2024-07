Der Verwaltungsratspräsident von Julius Bär, Romeo Lacher, äußerte sich positiv über die Ernennung und betonte Bollingers Erfolge bei Goldman Sachs, wo er maßgeblich zur Verdopplung der verwalteten Vermögen in den letzten fünf Jahren beigetragen hat. Lacher hob hervor, dass Bollingers Expertise in der Verbindung von Wealth Management und Kapitalmarkt für die zukünftige Ausrichtung von Julius Bär von entscheidender Bedeutung sein wird. Bollinger selbst zeigte sich geehrt, die traditionsreiche Bank zu leiten und betonte die Wichtigkeit von Kundenorientierung und Risikomanagement für nachhaltiges Wachstum.

Die Julius Bär Group Ltd. hat am 23. Juli 2024 die Ernennung von Stefan Bollinger zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Bollinger, der derzeit Co-Head des Private Wealth Management EMEA bei Goldman Sachs ist, wird seine neue Position spätestens am 1. Februar 2025 antreten. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bankwesen und einer beeindruckenden Karriere, die ihn durch verschiedene internationale Finanzzentren führte, bringt er umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel und Risikomanagement mit.

In einer weiteren Mitteilung am 25. Juli 2024 präsentierte die Julius Bär Gruppe ihre Halbjahresergebnisse für 2024. Die verwalteten Vermögen stiegen um 11 % auf CHF 474 Milliarden, was auf steigende Aktienmärkte und Nettozuflüsse von CHF 3,7 Milliarden zurückzuführen ist. Trotz eines Rückgangs des Betriebsertrags um 4 % auf CHF 1.945 Millionen, konnte die Bank eine solide Kapitalausstattung aufrechterhalten, mit einer CET1-Kapitalquote von 16,3 %.

Die Ergebnisse zeigen, dass Julius Bär nach einem herausfordernden Start ins Jahr 2024 wieder an Fahrt gewinnt. CEO ad interim Nic Dreckmann betonte die Wichtigkeit der Kundenbindung und die strategischen Prioritäten des Unternehmens, um sich auf den neuen Anlagezyklus vorzubereiten. Die Bank investiert weiterhin in die Rekrutierung von erstklassigen Beratern und in Effizienzsteigerungsmaßnahmen.

Insgesamt steht Julius Bär vor der Herausforderung, die Erträge zu stabilisieren und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren. Die Bank plant, ihre Kostensenkungsziele zu erhöhen und hat bereits signifikante Fortschritte in der Effizienzsteigerung erzielt. Die solide Bilanz und die hohe Liquidität bieten eine gute Grundlage für die kommenden Herausforderungen und Chancen im Wealth Management-Sektor.

Die Julius Baer Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 53,91EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.