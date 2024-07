Die 123fahrschule SE hat das erste Halbjahr 2024 mit einem Umsatz von 11 Millionen Euro abgeschlossen, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen, das sich auf digitale Fahrschulausbildung spezialisiert hat, vermeldet zudem ein bereinigtes vorläufiges EBITDA von 0,5 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen, dass die Fahrschulkette, die 2016 gegründet wurde und mittlerweile über 50 Standorte in Deutschland betreibt, auf einem positiven Wachstumskurs ist.

Das EBITDA für das erste Halbjahr 2024 beträgt 0,09 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,19 Millionen Euro nicht direkt vergleichbar ist. Dies liegt an umfangreichen Umstellungen im Rechnungswesen, die die unterjährige Abgrenzung verbessert haben. Diese Maßnahmen sollen insbesondere die saisonalen Schwankungen, wie die typischerweise negativen Ergebnisse im Dezember, abmildern. Zudem wurden durch eine Straffung des Inkassoprozesses Kundenforderungen schneller abgeschrieben, was ebenfalls die Vergleichbarkeit der Zahlen beeinflusst.