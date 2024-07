Die Investitionskosten für das Kernnetz belaufen sich auf etwa 19,7 Milliarden Euro, wobei rund 60 Prozent der geplanten Leitungen derzeit für den Erdgastransport genutzt werden. Thomas Gößmann, Vorstandschef von FNB Gas, betonte, dass das Kernnetz eine zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Hochlauf von Wasserstoff in Deutschland und die Dekarbonisierung der Industrie darstellt. Die Anbindung aller Bundesländer sowie die Berücksichtigung regionaler Ausgewogenheit und die Integration in die europäische Wasserstoffinfrastruktur sind weitere wichtige Ziele des Projekts.

Der Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes in Deutschland bis 2032 nimmt konkrete Formen an. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben der Bundesregierung Pläne vorgelegt, die den Bau von Wasserstoffleitungen mit einer Gesamtlänge von 9.666 Kilometern vorsehen. Diese Initiative, die vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium unterstützt wird, muss nun von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck bezeichnete den Antrag als entscheidenden Schritt zur Schaffung einer Wasserstoff-Infrastruktur, die als „Autobahnen der Wasserstoffnetze“ fungieren soll. Dies soll Planungssicherheit für Wasserstoffproduzenten, Kraftwerksbetreiber und Abnehmer schaffen.

Ein wesentlicher Aspekt des Plans ist der Import von Wasserstoff über Grenzübergangspunkte, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Deutschland plant, einen Großteil seines Wasserstoffbedarfs durch Importe per Pipeline oder Schiff zu sichern. In diesem Zusammenhang wird das Kabinett eine Importstrategie beschließen. Erste Wasserstoffleitungen sollen bereits im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden.

Die Finanzierung des Kernnetzes erfolgt hauptsächlich privatwirtschaftlich durch Nutzerentgelte. In der Anfangsphase ist eine Zwischenfinanzierung über ein Amortisationskonto vorgesehen, um die Kosten zeitlich zu strecken. Zudem ist eine staatliche finanzielle Absicherung gegen unvorhersehbare Entwicklungen geplant, während ein Teil der Leitungen durch Bund und Länder gefördert werden soll.

Trotz der Fortschritte gibt es Bedenken hinsichtlich der gerechten Verteilung der Wasserstoffversorgung, insbesondere in Bezug auf die Anbindung wichtiger Industrieregionen. Kritiker fordern, dass alle Regionen gleichmäßig berücksichtigt werden, um wirtschaftliche Ungleichgewichte zu vermeiden. Der erste Netzentwicklungsplan für Gas und Wasserstoff soll 2026 von der Bundesnetzagentur genehmigt werden, was die weitere Entwicklung des Wasserstoffnetzes vorantreiben könnte.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 2,127USD auf NYMEX GLOBEX (24. Juli 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.