Die britische Journalistin und Aktivistin Lucy Edwards, die selbst blind ist, äußerte sich positiv zu dieser Entwicklung. Sie sieht darin einen bedeutenden Schritt in Richtung einer Welt, die blinden und sehbehinderten jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und ihre Potenziale auszuschöpfen. Diese Sichtweise spiegelt das wachsende Bewusstsein für Inklusion und Diversität in der Spielzeugindustrie wider.

Barbie, die erstmals 1959 auf den Markt kam, war in der Vergangenheit häufig in der Kritik, da sie oft als Symbol für ein unrealistisches und einseitiges Körperbild angesehen wurde. Im Laufe der Jahre hat Mattel jedoch verschiedene Modelle eingeführt, die unterschiedliche Berufe und Lebensrealitäten abbilden. So gibt es mittlerweile Barbies im Rollstuhl oder mit Down-Syndrom, was zeigt, dass das Unternehmen sich bemüht, ein breiteres Spektrum an Erfahrungen und Identitäten zu repräsentieren.

Die Einführung der Barbie mit Sehbehinderung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für die Herausforderungen und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu schärfen. Durch solche Produkte wird nicht nur die Vielfalt gefeiert, sondern auch ein Raum geschaffen, in dem Kinder lernen können, Empathie und Verständnis für unterschiedliche Lebensrealitäten zu entwickeln. Mattels Engagement für Inklusion könnte somit nicht nur das Spielverhalten von Kindern beeinflussen, sondern auch gesellschaftliche Normen hinterfragen und verändern.

Die Mattel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,80 % und einem Kurs von 18,93EUR auf Nasdaq (25. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.