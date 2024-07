Zu den weiteren Forderungen gehören niedrigere Ticketpreise für Fernreisen sowie die Einführung von jährlich sechs Freifahrten in Fernzügen für Inhaber des 49-Euro-Tickets. Um die Bahn zukunftsfähig zu machen, plädiert die Linke für verstärkte Investitionen in den Ausbau von Schienen und Fahrzeugen sowie für einen langfristigen Plan zur Modernisierung des Schienennetzes. Ein weiterer Punkt ist der Umbau der Bahn von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft öffentlichen Rechts mit einer gemeinnützigen Satzung, um die öffentliche Verantwortung zu betonen.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll durch die Streichung von Subventionen für Dienstwagen sowie für Kerosin und Diesel erfolgen. Darüber hinaus fordert Gürpinar die Abschaffung der Schuldenbremse und eine stärkere Besteuerung von Reichen, um die notwendigen Mittel für die Reformen zu generieren.

Parallel zu diesen Forderungen berichtet die Nachrichtenagentur dpa über die humanitäre Krise im Gazastreifen, wo erneut Zehntausende Menschen aufgrund eines Evakuierungsbefehls des israelischen Militärs fliehen müssen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer dramatischen Verschlechterung der hygienischen Bedingungen, da viele humanitäre Einrichtungen schließen mussten.

Nach Schätzungen der UN flüchteten bereits 150.000 Menschen aus Chan Junis, und die hygienischen Zustände im Gazastreifen sind katastrophal. Überfüllte Zeltlager, Müllberge und der Mangel an Trinkwasser und sanitären Einrichtungen erhöhen das Risiko von Krankheiten erheblich. Besonders besorgniserregend ist die Entdeckung des Polio-Virus in Abwasserproben, was auf eine potenzielle Gesundheitskrise hindeutet.

Die WHO warnt, dass die Ausbreitung von Krankheiten in der aktuellen Situation gravierende Folgen haben könnte, möglicherweise sogar mehr Menschenleben kosten könnte als die direkten Auswirkungen des Konflikts. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt angespannt, während die Linke in Deutschland gleichzeitig an einer Reform der Bahn arbeitet, um deren Effizienz und Servicequalität zu verbessern.

