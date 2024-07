Omega Pacific Resources hat am 24. Juli 2024 die ersten Ergebnisse seines Bohrprogramms 2024 im Konzessionsgebiet „Williams“ im Golden Horseshoe, British Columbia, veröffentlicht. Die Ergebnisse stammen aus dem Bohrloch WM24-01, das eine hochgradige Goldmineralisierung aufwies. Besonders hervorzuheben ist ein Abschnitt von 18,98 Metern mit einem Gehalt von 6,22 g/t Gold, der Teil eines größeren Abschnitts von 44,32 Metern mit 3,16 g/t Gold ist. Diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial für bedeutende Goldvorkommen in der Region.

Das Prospektionsgebiet GIC erstreckt sich über mehr als 3 Kilometer und weist zahlreiche geophysikalische Anomalien auf, die auf Gold- und Kupfervorkommen hinweisen. Die bisherigen Bohrungen in der Region waren begrenzt, was die aktuellen Ergebnisse umso bedeutender macht. Die Bohrungen des Phase-1-Programms 2024 sollen die historischen Ergebnisse von WM22-02 weiter untersuchen und die Mineralisierung in die Tiefe sowie in die seitlichen Bereiche erweitern.

Zusätzlich hat Omega Pacific die Firma Machai Capital Inc. mit digitalen Marketingdienstleistungen beauftragt, um die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von bis zu 12 Monaten und umfasst ein Marketingbudget von bis zu 200.000 Euro.

Die Bohrergebnisse und die strategischen Schritte des Unternehmens könnten das Interesse von Investoren wecken, insbesondere angesichts des signifikanten Kursanstiegs der Aktie von Omega Pacific, die seit Februar 2024 um über 1000 % gestiegen ist. Das Managementteam bringt umfangreiche Erfahrung im Bergbau mit, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt. Omega Pacific positioniert sich somit als vielversprechender Akteur im Goldsektor von British Columbia.

Die Omega Pacific Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -31,52 % und einem Kurs von 0,630EUR auf CSE (24. Juli 2024, 22:04 Uhr) gehandelt.