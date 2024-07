Die Kursachterbahn beim Batterieproduzenten Varta geht ungebremst weiter. Nachdem die Aktie im Wochenverlauf zeitweise mehr als 80 Prozent an Wert verloren hatte, folgt am Donnerstag eine Gegenbewegung. Die Papiere liegen am Vormittag rund 67 Prozent im Plus.

"Wir wollen eine mögliche Insolvenz des Unternehmens nachhaltig abwenden", erklärte Varta. Durch die Anwendung des seit drei Jahren bestehenden StaRUG-Verfahrens soll verhindert werden, dass ein operativ lebensfähiges Unternehmen in die Pleite rutscht. In diesem Prozess können der Widerstand einzelner Gläubiger und auch der Aktionäre ausgehebelt werden.

Der radikale Schritt könnte für viele Alt-Aktionäre ein finanzielles Desaster bedeuten, da ihnen der Totalverlust droht. Gläubiger müssen ebenfalls auf einen Großteil ihres Geldes und ihrer Ansprüche verzichten.

Das lässt auch die wO-Community nicht kalt. Im Varta-Forum diskutieren Anleger, wie es weitergehen könnte.

"Ich will mal hoffen, dass die Gesetzgebung hier nachbessert. Mir ist auch nicht ein einziges unkontroverses StaRUG Verfahren bekannt. [...] Ich bin mir sicher, man könnte diese Rettung auch problemlos unter Einbeziehung des Streubesitzes machen und die Aktionäre würden am Ende besser dastehen. Dass die Interessensgruppe der Streubesitzaktionäre keine realistische Chance hat, sich an der KE ihres EIGENEN Unternehmens zu beteiligen ist eigentlich völlig absurd." wO-User Falvon



"Das lag doch schon jahrelang in der Luft, wäre man nicht so arrogant hochnäsig und dazu noch dynamisch gnadenlos überteuert gewesen, hätte man das Schlimmste abwenden können. Der Name wird wohl ebenso wie etwa z.B. Grundig, Zündapp als Mantel nach der Liquidation aufgekauft werden." wO-User Scontovaluta

"Am Ende des Tages ist eine Aktie nichts weiter als eine Unternehmensbeteiligung, da ist es völlig egal, ob die 1.000 oder 1 Euro wert ist, es bleibt die gleiche Beteiligung. Mit dieser Beteiligung gehen auch Rechte einher. Mag sein, dass hier einige Zocker zu hoch gekauft haben, aber das ist noch lange kein Grund sie von ihren Eigentumsrechten zu befreien." wO-User Falvon

"Das Problem für mich ist weniger StaRUG als vielmehr Tojner. Während ich nachfolgendes Sanierungskonzept aus dem Platow Brief las, habe ich einen regelrechten Wutanfall bekommen. Tojner hat mindestens seit einem halben Jahr an StaRUG gearbeitet. Ihm war seit Monaten bekannt, dass Varta Pleite ist. Ich bin der Meinung, er hat sich als Aufsichtsratsvorsitzender strafbar gemacht und ist den Anlegern schadenersatzpflichtig. Nicht Varta, Tojner persönlich." wO-User Jasketi

"Ich denke aber nicht, dass Varta über Nacht delistet wird. Es wird noch wochenlang Aufs und Abs geben und jeder Kleinstfunke mit etwas Positivem wird vermutlich zu heftigen Kursausschlägen führen. War bei Leoni auch so.[...] Schon traurig, wie solch ein großer und solider Wert den Bach runter geht." wO-User 1888

Das StaRUG-Verfahren wurde bereits erfolgreich beim Nürnberger Autozulieferer Leoni angewendet. Dort verloren die Aktionäre jedoch alles, was heftige Kritik von Anlegerschützern auslöste.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +55,68 % und einem Kurs von 2,15EUR auf Tradegate (25. Juli 2024, 11:10 Uhr) gehandelt.





