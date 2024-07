Anglo American , einer der weltweit größten Bergbaukonzerne, meldete für das erste Halbjahr einen Nettoverlust von 672 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,26 Milliarden US-Dollar erzielt wurde. Dieser Umschwung ist vor allem auf eine Wertminderung von 1,6 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, die mit dem Düngemittelprojekt Woodsmith in Großbritannien verbunden ist.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!

Anglo American hat zudem eine Zwischendividende von 42 Cent pro Aktie ausgeschrieben, was einer Gesamtausschüttung von 500 Millionen US-Dollar entspricht und der bestehenden Ausschüttungspolitik des Unternehmens folgt.

Neben den finanziellen Herausforderungen sieht sich Anglo American auch operativen Schwierigkeiten gegenüber. Ein Feuer und eine Explosion in seinem führenden Kohlebergwerk in Australien erschwerten den Verkaufsprozess dieses Geschäftsbereichs. Zusätzlich belastet das schwache Diamantengeschäft das Unternehmen, da die weltweite Nachfrage nachgelassen hat und das Überangebot die Branche belastet. Die Diamantproduktionserwartungen für das Gesamtjahr wurden von Anglo American daher auf 23 bis 26 Millionen Karat gesenkt.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren.

Die Umstrukturierung des Unternehmens, die teilweise eine Reaktion auf ein abgewehrtes Übernahmeangebot von BHP Group über 49 Milliarden US-Dollar war, umfasst die Abspaltung der Diamantensparte De Beers, die Trennung von der Platinproduktion und den Verkauf der Kohleminen. Zudem wurde die Entwicklung der Woodsmith-Düngemittelmine gestoppt.

Trotz der Herausforderungen und der negativen Ergebnisse im ersten Halbjahr bleibt das Management optimistisch, was die langfristige Strategie betrifft, und ist bestrebt, das Unternehmen durch diese schwierige Phase zu manövrieren. Die frühzeitigen Anzeichen einer Erholung auf dem Diamantenmarkt könnten, trotz der aktuellen Dämpfung durch geringere Luxusausgaben in China, einen Silberstreif am Horizont darstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion