Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 sind nun auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge Rückgänge zu verzeichnen, wie FactSet-Daten zeigen. Die beiden Indizes sind mit Gegenwind konfrontiert, seit ein am 11. Juli veröffentlichter Inflationsbericht aus den USA eine Rotation in die nachlaufenden Bereiche des Marktes ausgelöst hat.

Der S&P 500 hat am Mittwoch 2,3 Prozent verloren. Das war der erste Rückschlag von zwei Prozent oder mehr seit 356 Handelstagen. Der technologielastige Nasdaq Composite hat mit einem Minus von 3,6 Prozent schlechter abgeschnitten als im Oktober 2022 und damit einen Zeitraum von mehr als 400 Tagen ohne einen Rückgang von drei Prozent oder mehr beendet. Der Ausverkauf vernichtete eine Billion US-Dollar allein im Nasdaq.

Am stärksten war der Verkaufsdruck bei Technologiewerten. Die Magnificent Seven fielen um 4,6 Prozent, basierend auf einer kapitalisierungsgewichteten Bewertung von Dow Jones Market Data. Am Ende des Handelstages waren jedoch selbst die jüngsten Outperformer wie Small-Cap-Aktien auf der Strecke geblieben.

Marktteilnehmer machen schwache Daten zum US-Immobilienmarkt und alarmierende Äußerungen des ehemaligen Chefs der New Yorker Fed, Bill Dudley, der die Federal Reserve aufforderte, die Zinssätze nächste Woche zu senken, um eine mögliche Rezession abzuwenden, für die Marktschwäche mitverantwortlich.

Dudleys Warnung bezüglich der Wirtschaft schien auf Resonanz zu stoßen, so Kristina Hooper, Chefstrategin für globale Märkte bei Invesco. "Ich denke, dass da noch etwas mehr dahintersteckt. Es zeigen sich mehr Risse in der Wirtschaft und die Anleger werden etwas nervöser", so Hooper gegenüber MarketWatch.

Zusätzlich belasteten drei Earnings den Markt. Während Visa neue Warnungen über die Stärke der amerikanischen Verbraucher aussprach, schürten Alphabets Ergebnisse laut Kim Caughey Forrest, Gründerin und Chief Investment Officer bei Bokeh Capital Partners, Bedenken hinsichtlich der aggressiven Investitionen des Unternehmens in Infrastrukturen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Tesla meldete ebenfalls einen Gewinnrückgang von 40 Prozent, wodurch die Aktie an ihrem schlechtesten Tag seit 2020 um mehr als 12 Prozent einbrach. Die Ergebnisse des Unternehmens waren allerdings nach Ansicht von Forrest und Hooper für den breiteren Markt wenig relevant.

Alphabet und Tesla trugen jedoch zu der massiven Schwäche der Magnificent Seven bei. Nvidia, Meta Platforms und Microsoft fielen ebenfalls um 6,8 Prozent, 5,6 Prozent beziehungsweise um 3,6 Prozent. Die Unternehmen büßten zusammen 768 Milliarden Dollar an Marktwert ein – laut Dow Jones Market Data der größte Tagesverlust aller Zeiten.

Sommersturm vorbei?

Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: „Das war gestern eine regelrechte Flucht aus Aktien. Anlegerinnen und Anleger haben den einigen enttäuschenden Quartalsberichten jetzt Angst, dass die Aktienkurse doch zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten. Und diese Angst trifft die KI-Aktien in ganz besonderem Maße. Mit einem Verlust von 8,15 Prozent seit dem Jahreshoch vom 10. Juli ist der aktuelle Rücksetzer schon jetzt der größte in diesem Kalenderjahr. Jetzt muss sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter waren oder der Auftakt zu einer längeren Schwächeperiode.“

"Normalerweise kommt es in einem Bullenmarkt hin und wieder zu Ausverkäufen, und dies ist ein böser Ausverkauf. Ich denke, dies wird sich als offizielle Korrektur der Magnificent 7 herausstellen", sagte Ed Yardeni von Yardeni Research gegenüber CNBC.

Gene Goldman, Chief Investment Officer bei Cetera, sagte, der Rückschlag sei allgemein erwartet worden und könne angesichts der hohen Bewertungen von Large-Cap-Aktien sogar als gesund für die Märkte angesehen werden.

Darüber hinaus könnte die Rotation weg von den Megatiteln und hin zu erschwinglicheren Marktsegmenten dazu beitragen, die Bedenken über die Marktkonzentration zu verringern. Unabhängig davon, wie lange er anhalte, werde der Ausverkauf den Anlegern letztlich eine weitere Kaufgelegenheit bieten, so Goldman.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion