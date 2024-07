Die Anteile von SK Hynix , einem südkoreanischen Speicherchiphersteller, verbilligten sich am Handelsplatz in Seoul um 9 Prozent. Zwar gab der Nvidia -Zulieferer den höchsten operativen Gewinn seit 2018 bekannt – das genügte Anlegern jedoch nicht.

Die Erlöse der Südkoreaner kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um sagenhafte 125 Prozent auf 16,4 Billionen Won, was umgerechnet 11,9 Milliarden US-Dollar entspricht.

Daraus erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn in Höhe von 3,96 Milliarden US-Dollar, was eine Marge von 33 Prozent bedeutete. Im Jahr zuvor hatte SK Hynix angesichts stark gesunkener Speicherpreise noch einen Verlust in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Technologie- und Internetwerte profitieren

Dank Nvidia: HBM-Speicher geht weg wie warme Semmeln

Besonders hohe Erlöse erzielte der Halbleiterkonzern mit sogenannten HBM-Speichern, also Speichern mit hoher Bandbreite. Die werden in den Grafik- und KI-Beschleunigern von Nvidia benötigt, um die bei der Berechnung von KI-Modellen anfallenden, hohen Datenmengen verarbeiten zu können.

SK Hynix war vor den Mitbewerbern Samsung und Micron der erste Anbieter von HBM3E-Speicher, der neuesten Generation von Speicher mit hoher Bandbreite. KI-Highflyer Nvidia sicherte sich frühzeitig ein großes Produktionslos und dürfte mit zum Umsatzanstieg von 250 Prozent in diesem Segment beigetragen haben.

Management strebt Umsatzwachstum von 300 Prozent an

Kyu Hyun, der Marketing-Chef der Arbeitsspeichersparte des Unternehmens, kündigte an, dass SK Hynix an der Ausweitung der Fertigungskapazität arbeiten würde, um hier sogar ein Wachstum von 300 Prozent erzielen zu können. Analysten erwarten, dass das Segment bis zum Ende des Jahres für 20 Prozent des operativen Ertrags des Unternehmens verantwortlich sein könnte.

Aktie bricht ein, Anleger nehmen Gewinne mit

Anleger zeigten sich sowohl vom kräftigen Umsatz- und Gewinnwachstum als auch den Ankündigungen des Managements unbeeindruckt. Unter dem Eindruck des brutalen Abverkaufs von Tech-Werten in den USA fiel auch die Aktie von SK Hynix wie ein Stein.

Nach Verlusten von rund 9 Prozent in der Nacht auf Donnerstag hat das Papier gegenüber seinem Rekordhoch bei 249.000 Won bereits 23,7 Prozent an Wert eingebüßt. Am Handelsplatz Lang & Schwarz handelt SK Hynix am frühen Donnerstag zu 125 Euro und einem Verlust von 7,4 Prozent.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht aber noch immer ein Anstieg von 36 Prozent zu Buche. Das zeigt, in welche luftigen Höhen, der KI-Boom die Aktie zuletzt getrieben hatte.

Fazit: Erwartungen hoch, Enttäuschungspotenzial riesig

Der südkoreanische Speicherchiphersteller hat ein beeindruckend starkes Quartalsergebnis vorgelegt und den höchsten operativen Gewinn seit 6 Jahren vermelden können. Dem Ausverkauf von Technologiewerten hat sich die Aktie dennoch nicht entziehen können – für eine positive Kursreaktion hätte das Ergebnis angesichts der zuletzt steilen Rallye noch deutlich besser ausfallen müssen.

Das zeigt einerseits, wie hoch die Erwartungen der Anleger an die Ergebnisse von KI-Unternehmen sind und wie groß andererseits das Abwärtspotenzial ist, wenn diese nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Anleger sollten sich in den kommenden Wochen auf anhaltend hohe Volatilität am Aktienmarkt einstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion