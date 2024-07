Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen war die Aktie mit einem für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 bewertet. Das liegt zwar nur um 5 Prozent über dem langfristigen Mittel, ist für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich jedoch viel, zumal der Branchendurchschnitt bei rund 20 liegt.

Wenn sich ein Unternehmen in so einer Situation etwas nicht erlauben darf, ist es, die Erwartungen der Analysten zu verfehlen. Genau das ist am Mittwochabend jedoch passiert.

Umsatz- und Gewinnwachstum unter den Erwartungen

Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 5,5 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar verfehlte Waste Management die Schätzungen der Experten. Auch beim bereinigten Gewinn patzte der Abfallentsorger und lag einen Cent unter der Erwartung von 1,82 US-Dollar pro Aktie.

Insgesamt hat der Konzern in den abgelaufenen drei Monaten einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 732 Millionen US-Dollar erzielt, das entspricht gegenüber dem Vorjahreswert von 617 Millionen US-Dollar einem Anstieg um 18,6 Prozent.

Zurückzuführen ist der gegenüber der Umsatzentwicklung überproportionale Anstieg auf eine verbesserte Marge, das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr Bemühungen um Effizienzsteigerungen angekündigt. Diese zeigen nun Erfolg, die EBITDA-Marge verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 30 Prozent.

Management bekräftigt Jahresprognose

Angesichts einer im ersten Halbjahr zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung bekräftigte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr und hält an seinem EBITDA-Ziel von bis zu 6,53 Milliarden US-Dollar fest. Daraus soll ein freier Cashflow von bis zu 2,15 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Dieser soll es Waste Management erlauben, weiter eine stetig steigende Dividende auszuzahlen, Aktien zurückzukaufen und die geplante Übernahme von Stericycle zu stemmen, für die 7,2 Milliarden US-Dollar veranschlagt sind.

Nach Allzeithochs: Aktie vertieft Pullback

Anleger zeigten sich in der US-Nachbörse angesichts der verfehlten Umsatz- und Gewinnerwartung verschnupft. Die Aktie fiel um 4,5 Prozent und behält diesen Kurs in der US-Vorbörse am Donnerstag bei. Damit hält der Pullback der Anteile an, nachdem Waste Management erst vor kurzem auf ein neues Allzeithoch bei 225 US-Dollar geklettert war.

Gegenüber dem Jahresanfang lagen die Anteile am Mittwochabend 21,4 Prozent im Plus. Selbst bei einem Abschlag von 5 Prozent würde Waste Management damit vor dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 liegen, der sich in diesem Jahr um rund 13,5 Prozent steigern konnte.

Fazit: Bewertung zu hoch, CRV nicht attraktiv

Die Aktie von Waste Management ist nach einer anhaltenden Rallye am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne angelangt, vor allem der Aufschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt ist enorm.

Der am Mittwochabend vorgelegte, unter den Analystenerwartungen liegende Geschäftsbericht war daher schlicht zu wenig, um das hohe Bewertungsniveau zu rechtfertigen.

Wenngleich die Aktie als defensiver Wert gilt und von einer anhaltenden Sektorrotation profitieren könnte, sollten Anleger das Papier meiden, bis die Bewertung attraktiver ist und ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis aufweist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion