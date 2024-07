Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat am späten Mittwoch einen starken Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte bekanntgegeben und eine schwache Prognose für die verbleibenden sechs Monate des Jahres veröffentlicht. Die Kering-Aktie ist in der Folge zur Börseneröffnung am Donnerstag um bis zu neun Prozent gefallen und notiert damit auf einem Niveau, das zuletzt im August 2017 erreicht wurde.

Der Luxuskonzern sagte, dass sein Umsatz im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent gesunken ist. Der Rückgang erfolgte "vor dem Hintergrund eines sich abschwächenden Marktes in den meisten Regionen außer Japan", so das Unternehmen in einer Erklärung. Und weiter: "Es gab eine deutliche Verlangsamung in China, während sich die Trends in Nordamerika und Europa nicht wesentlich verbessert haben."