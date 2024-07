Erst ein gesundheitlich angeschlagener Amtsinhaber im TV-Duell, dann ein Attentat auf den Herausforderer und keine vier Monate vor der Wahl noch der Rückzug des Gegners und ein drohendes Chaos bei den Demokraten – man könnte meinen, dass einem Präsidentschaftskandidaten der Weg ins Weiße Haus noch nie so einfach gemacht wurde wie in diesen Tagen Donald Trump. Die Buchmacher zumindest sind sich einig, es sei keine Frage ob, sondern nur noch wie hoch der Sieg des Republikaners ausfallen wird. Auch an der Börse wird diese Entwicklung jetzt verstärkt eingepreist. Dabei müssen sich allerdings die Profiteure nicht gleichermaßen darstellen wie bei Trumps erster Regierungszeit von 2016 bis 2020.



Pauschale Annahmen sind schwierig

So dürften zum Beispiel die Chancen für eine nächste Corona-Krise, mit all ihren nachfrageseitigen Anreizen, aber auch Einbrüchen auf der anderen Seite, und einer ultralockeren Geldpolitik als ziemlich gering eingestuft werden. Ein weiterer geopolitisch bedingter Anstieg des Ölpreises nach den Tiefstständen, gefolgt von einer historischen Erholung der Mega-Cap-Technologiewerte ebenfalls. Pauschale Aussagen, nach denen sich bestimmte Sektoren unter republikanischen und demokratischen Regierungen so oder so entwickeln, sind ebenfalls schwer zu treffen. So findet die These steigender Gewinne des militärisch-industriellen Komplexes unter einem republikanischen Präsidenten seit Jahren keine Bestätigung. Auch hat der Energiesektor unter einem Demokraten Biden keine signifikante und breite Underperformance gesehen, wie zunächst angenommen. Darüber hinaus sind beide Präsidenten Protektionisten, wenn es um China geht.



Teure Steuersenkungen haben oberste Priorität

Ja, in einer zweiten Amtszeit von Donald Trump könnte die Zölle weiter steigen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen aber dürften geringer sein als in der ersten Legislaturperiode, da viele Maßnahmen bereits in Kraft sind. Damit könnte China am Ende sogar von einem Trump-Sieg profitieren. In den vergangenen Jahren setzte ein republikanischer Wahlsieger positive Impulse für den privaten Sektor, während er für die großen staatlichen Institutionen fiskalisch kontraproduktiv und negativ war. Die offensichtlichste Auswirkung einer Wiederwahl des Republikaners dürfte wohl die Verlängerung seiner Steuersenkungen aus der ersten Amtszeit über 2025 hinaus sein. Dies könnte nach Schätzungen des Congressional Budget Office die Staatsverschuldung über einen Zeitraum von acht Jahren um 3,5 Billionen Dollar erhöhen, was große Zugeständnisse und wahrscheinlich eine Anpassung der aktuellen Ausgabenpläne erfordern würde. Um ein Gesetz zur Verlängerung der Steuersenkungen zu verabschieden, bräuchte Trump wohl aber auch die Kontrolle über den Kongress.

