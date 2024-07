PTX Metals erweitert Vererzungstrend auf W2-Projekt deutlich

Auf dem W2-Projekt hat PTX Metals (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) außerhalb der bisherigen Lagerstätten und der kürzlich neu erworbenen Claims einen beachtlichen Explorationstreffer gelandet, denn es gelang, den mineralisierten Trend außerhalb der Lagerstatte W2 deutlich zu erweitern.



Kupfertagebau; Quelle: Depositphotos

Auf dem im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario gelegenen W2-Projekt werden neben den Batteriemetallen Kupfer und Nickel vor allem die Elemente der Platingruppe angetroffen. Die neuen Bohrlöcher, die PTX Metals hier niedergebracht hat, umfassten sowohl geophysikalische Ziele wie auch neue Ziele, die aufgrund von internen geologischen und geophysikalischen Interpretationen identifiziert wurden.

Dabei wurden die neuen Bohrungen so konzipiert, dass das Expansionspotential des oberflächennahen Mineralisierungstrends W2 sowie ein mit ihm verbundener geophysikalischer EM-Trend getestet werden konnte. Der W2-Mineralisierungstrend basiert derzeit auf 84 historischen Bohrlöchern, die auf einer Länge von etwa sieben Kilometer von den Vorbesitzern niedergebracht worden waren.

Auf neue bislang noch unbekannte Lagerstätten zielten dabei insbesondere die Bohrlöcher W224-01 bis W224-03 und das Bohrloch W224-07. Sie wurden in einer Entfernung von bis zu 28 Kilometer von den CA-Zonen niedergebracht. Die Bohrlöcher W224-04 bis -06 wurden zur Auffüllung und Bestätigung der Mineralisierung gebohrt und werden gesondert gemeldet.

Die neuen Bohrungen erhöhen das geologische Vertrauen in die Kontinuität der mineralisierten Zonen



W224-03 ist ein Explorationsbohrloch, das den zentralen mineralisierten Trend um mehr als drei Kilometer vom Zentrum der Aurora Platinum (AP-Zone) erweitert hat. Das Bohrloch zeigt ein hervorragendes Potential für die Entdeckung neuer mineralisierter Zonen entlang des Kontakts der gabbroischen Intrusion in Gebieten, die in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang exploriert wurden.

Es durchschnitt dabei drei unterschiedliche mineralisierte Zonen mit einer Gesamtlänge von 136,76 Meter. Sie beginnen in einer Tiefe von 54,24 Meter und enthalten einen Abschnitt mit 0,47% Kupferäquivalent über eine Länge von 88,76 Meter. Er beginnt in 54,24 Meter Tiefe und liegt innerhalb einer breiteren Zone mit 0,41% Kupferäquivalent, die sich über eine Gesamtlänge von 112,76 Meter erstreckt.

Ihre stärkste Vererzung erreicht diese Zone ab 133,0 Meter. Hier werden 10,0 Meter mit durchschnittlich 0,97% Kupferäquivalent angetroffen. Ab einer Tiefe von 137,50 Meter steigt der Metallgehalt über eine Länge von 4,50 Meter sogar bis auf 1,65% Kupferäquivalent an. In 188,0 Meter Tiefe beginnt erneut ein 24,0 Meter langer Abschnitt mit einer durchschnittlichen Kupferäquivalentmineralisierung von 0,52%.

Die gewünschten Erfolge stellen sich ein



Die drei zur Bestätigung angesetzten Bohrungen W224-04, W224-05 und W224-06, brachten den gewünschten Erfolg, denn sie bestätigten eine oberflächennahe Kupfer-Nickel- und Platingruppen-Mineralisierung auf einer Länge von über sieben Kilometer.

Das Bohrloch W224-07 hingegen war ein Step-Out-Bohrloch. Es wurde 500 Meter von den historischen Bohrlöchern entfernt niedergebracht und so konzipiert, dass die geophysikalischen Ziele zwischen den CA-Zonen getestet werden konnten. Während der Bohrung wurden mehrere breite mineralisierte Zonen mit einer Gesamtlänge von 130,84 Meter durchschnitten, sodass die Mineralisierung der CA-Zone deutlich erweitert werden konnte.

Aktuell weisen die beiden CA-Zonen eine Streichlänge von ungefähr 2,5 Kilometer auf und es besteht das Potential, beide Zonen zu einer größeren zusammenhängenden mineralisierten Zone zu verbinden.

Greg Ferron, der CEO und Präsident von PTX Metals Inc. zeigte sich hocherfreut über die neuen Erfolge und wies in seinem Kommentar zu den Bohrergebnissen darauf hin, dass nun das Potential zur Erweiterung oder Identifizierung neuer Kupfer-, Nickel, Platingruppen-Lagerstätten innerhalb des großen Claim-Pakets besteht.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der PTX Metals Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der PTX Metals Inc. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der PTX Metals Inc. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen dem Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da PTX Metals Inc. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.