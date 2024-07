Das weltgrößte Plattenlabel, das Künstler wie Taylor Swift und Drake vertritt, meldete für das erste Halbjahr einen Gewinnsprung von 46 Prozent auf 914 Millionen Euro, bei einem Umsatzanstieg von sieben Prozent auf 5,53 Milliarden Euro. Damit wurden die in einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten ermittelten Schätzungen für ein Wachstum von elf Prozent verfehlt.

Die Aktien der Universal Music Group fallen am Donnerstag um bis zu 30 Prozent aufgrund von Sorgen über Streaming-Einnahmen und einer Herabstufung durch die Citigroup. Es ist der stärkte Kursrückgang in der Geschichte.

Abgesehen von den allgemeinen Zahlen lag das Wachstum des Streaming- und Abonnementumsatzes von 4,1 Prozent bei konstanten Wechselkursen im zweiten Quartal deutlich unter den von den Analysten prognostizierten mehr als zehn Prozent.

Die Streaming-Einnahmen, die vom Werbemarkt abhängen, sanken aufgrund einer „Verlangsamung des Wachstums bei wichtigen werbebasierten Plattformpartnern sowie aufgrund von Ausfällen auf bestimmten Plattformen, die mit dem Zeitpunkt der Vertragserneuerungen zusammenhängen“, so das Unternehmen nach Börsenschluss am Mittwoch.

Die in Amsterdam notierte Universal Music-Aktie rutschte in der Folge am Donnerstag um 30 Prozent auf 20 Euro ab und erreichte damit den tiefsten Stand seit einem Jahr.

Die Analysten der Citigroup unter der Leitung von Thomas Singlehurt haben die Aktie von "Neutral" auf "Hold" abgestuft und begründeten dies mit zwei Bedenken. "Die erste ist die noch nie dagewesene Volatilität der Umsätze zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen. Die zweite ist, dass sich die Cash Conversion in dem Moment, in dem wir erwartet haben, dass sie sauberer wird, mit einer ziemlich signifikanten Steigerung der Netto-Inhaltsinvestitionen verschlechtert hat“, sagte er.

Bill Ackmans Pershing Square ist laut FactSet-Daten mit einem Anteil von zehn Prozent neben dem Finanzier Vincent Bollore der größte Aktionär bei Universal Music.

Anfang dieses Jahres leitete die Universal Music Group eine Umstrukturierung ein, um bis 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro zu erzielen, unter anderem durch Stellenabbau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,98 % und einem Kurs von 20,91EUR auf Tradegate (25. Juli 2024, 11:24 Uhr) gehandelt.