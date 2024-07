Das sorgt am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für erhöhte Volatilität, vor allem im Nebenwerteindex SDAX herrscht viel Bewegung. Mit besonders auffälligen Ausschlägen handeln die Anteile von Hypoport und BayWa . Beide Unternehmen machten bereits in den vergangenen Tagen Schlagzeilen.

Volatilität bei Hypoport und BayWa: Chance für Anleger?

Hypoport mit Quartalszahlen, die angesichts des in den vergangenen Monaten gestiegenen Interesses an Immobilienfinanzierungen, die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnten. Bei BayWa hat sich nach einer Reihe von Managementfehlern und gescheiterten Expansionsbemühungen eine existenziell bedrohliche Situation ergeben.

Wie die Lage der beiden Aktien nach den hohen Kursausschlägen nicht nur am Donnerstag, sondern auch in den Tagen zuvor einzuschätzen ist, verrät der Chart-Check.

Die Anteile von Hypoport verlieren am Donnerstag rund 6,5 Prozent an Wert. Dadurch rutscht die Aktie unter die Unterstützung bei 250 Euro, nachdem sie in den vergangenen Tagen bereits die 50-Tage-Linie sowie die Trendlinie des im vergangenen Herbst gestarteten Aufwärtstrend unterschritten hat.

Gelingt den Käufern kein rascher Rebound zurück über 250 Euro sind angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche, verursacht durch das Doppel-Top sowie die bearishen Divergenzen in der technischen Indikation, Abgaben bis zur 200-Tage-Linie zu befürchten. Ein Überschießen der Aktie könnte außerdem zu einem Test des Supports bei 200 Euro führen.

Prozyklische Signale würden sich erst bei einer Rückkehr über die 50-Tage-Linie ergeben. Anleger sollten sich daher mittelfristig auf weitere Kursverluste einstellen, wenngleich der zunehmend überverkaufte Relative-Stärke-Index (RSI) einen kurzfristigen Rebound möglich macht. Dieser könnte zum Ausstieg oder dem Aufbau von Short-Positionen genutzt werden.

Nach der Rettungszusage der Bayerischen Genossenschaftsbanken legt die BayWa-Aktie am Donnerstag um 20 Prozent zu. Angesichts der Kursverluste von zeitweise mehr als die Hälfte in nur wenigen Tagen ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wie der Blick in den Chart zeigt.

Die Aktie handelt bereits seit mehr als einem Jahr in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Anstiegsversuche über die 50-Tage-Linie scheiterten immer wieder, so auch zuletzt. Die Quittung dafür ist, dass BayWa nun den Trendkanal nach unten verlassen hat, wodurch sich die Abwärtsdynamik beschleunigt hat, wie der Trendstärkeindikator MADC beweist.

Auf eine schnelle Erholung sollten Anleger nicht hoffen, da der jüngste Absturz die bullishe Divergenz im RSI zunichte gemacht hat. Das war das zuletzt stärkste Argument für eine technische Trendwende. Gegen eine nachhaltige Kurserholung sprechen außerdem die operativen und finanziellen Schwierigkeiten. Wie bei Hypoport dürften Anleger gut beraten sein, Zwischenanstiege zum Ausstieg zu nutzen.

Fazit: Technische schwäche favorisiert die Short-Seite

Die beiden Nebenwerte Hypoport und BayWa handeln am Donnerstag mit unverändert hoher Volatilität. Aussichtsreiche Setups für Anleger und Trader gibt es angesichts der technischen Schwäche derzeit jedoch kaum welche.

Wer sich in den Aktien engagieren möchte, sollte daher entweder prozyklische Kaufsignale abwarten, die sich in beiden Fällen bei einem Anstieg über die 50-Tage-Linie ergeben dürften. Trader sollten hingegen die Short-Seite bevorzugen und Zwischenerholungen verkaufen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion