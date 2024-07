Die "Glorreichen Sieben", die Tech-Favoriten der Anleger und Treiber der jüngsten Kursrallye an den Börsen, sorgen derzeit eher für Sorgenfalten und Panikattacken. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta und Tesla – haben schlagartig an Attraktivität bei den Anlegern verloren und 768 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Insgesamt hat das Sommergewitter, dass Mittwoch über die Wall Street gezogen ist, an der Technologiebörse Nasdaq über eine Billion US-Dollar vernichtet.

Besonders die Tesla-Aktie führte den Rückzug an und fiel nach schwachen Quartalszahlen um 12,3 Prozent. Gestern zogen sich Anleger vermehrt aus US-Technologie-Aktien zurück. Aber es gab auch Ausnahmen, die mit ihren Zahlen überzeugen konnten.

IBM: Es geht auch anders

Der US-Techkonzern konnte im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielen und erhöhte seine Jahresprognose. Der Technologiekonzern berichtete von einer steigenden Nachfrage, insbesondere nach seiner Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz (AI). Watsonx, die generative AI-Plattform von IBM, verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen Auftragseingang von über 2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt erreichte IBM im zweiten Quartal einen Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Wachstum von 2 Prozent entspricht und die Konsensschätzung von 15,62 Milliarden US-Dollar übertraf. Die Softwaresparte trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei.

Der Gewinn stieg von 1,583 Milliarden US-Dollar auf 1,834 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von 1,96 US-Dollar je Aktie entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,43 US-Dollar deutlich über der Prognose von 2,17 US-Dollar. Besonders positiv entwickelte sich der freie Cashflow, der seit Jahresbeginn um 1,1 Milliarden US-Dollar auf 4,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Aufgrund dieser starken Performance hob das Management die Jahresprognose für den freien Cashflow auf "mehr" als 12 Milliarden US-Dollar an.

Die Aktien von IBM zeigten bereits im regulären Handel eine stabile Performance und schlossen nahezu unverändert bei 184,02 US-Dollar (-0,04 Prozent), trotz eines allgemeinen Abwärtstrends im Technologiesektor. Nach Veröffentlichung des Quartalsberichts stieg der Aktienkurs um 2,92 Prozent auf 189,40 US-Dollar, da Anleger positiv reagierten.

ServiceNow: Zahlen tanzen auch aus der Reihe

Die Aktien von ServiceNow standen seit Anfang Juli unter Druck, doch die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen überraschten die skeptischen Anleger. Besonders in Bezug auf die Profitabilität übertraf der cloudbasierte Spezialist für digitale Workflows in Unternehmen die Erwartungen deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,13 US-Dollar, während die Konsensschätzung bei 2,82 US-Dollar gelegen hatte, was einer positiven Überraschung von 11 Prozent entspricht. Diese erfreuliche Nachricht führte nachbörslich zu einem Kurssprung von 6,84 Prozent auf 780,89 US-Dollar.

Auch der Umsatz für das zweite Quartal übertraf mit 2,63 Milliarden US-Dollar die Erwartungen leicht, die bei 2,60 Milliarden US-Dollar lagen. Dies entspricht einem Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Roche: Aktie läuft schön nach oben

Nach einem starken zweiten Quartal mit positivem operativem Momentum hat Roche seine Jahresprognose angehoben. Der Konzern erwartet nun auf bereinigter Basis einen mittleren einstelligen prozentualen Anstieg beim Umsatz sowie ein hohes einstelliges prozentuales Wachstum beim bereinigten Gewinn, wenn man die Auswirkungen des Steuerstreits des Vorjahres außer Acht lässt. Die Geschäftsführung geht auch davon aus, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen den währungsbereinigten Umsatz um 5 Prozent steigern, hauptsächlich dank der Nachfrage in den Bereichen Medikamente und Diagnostik. Bereinigt um die Covid-19 Umsätze betrug das Wachstum sogar 8 Prozent. Besonders das zweite Quartal trug zu diesem Wachstum bei, mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 9 Prozent.

Der bereinigte Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 11 Prozent. Aufgrund von Wechselkurseffekten blieb der Umsatz seit Jahresbeginn jedoch stabil bei 29,848 Milliarden Franken, während das Ergebnis nach Steuern um 11 Prozent auf 6,697 Milliarden Franken zurückging.

Bayer: In Australien hat der DAX-Konzern bessere Karten

Die Leverkusener erhalten Unterstützung in der Rechtsstreitigkeit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat durch ein Gerichtsurteil aus Australien.

Ein Richter wies dort am Donnerstag eine Sammelklage ab, die behauptete, Bayers glyphosathaltiger Unkrautvernichter Roundup könne eine bestimmte Form von Blutkrebs verursachen. Richter Michael Lee vom Bundesgericht Australiens entschied, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gebe, dass Roundup Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) verursachen könne. „Es ist in diesem Verfahren bei Abwägung der Wahrscheinlichkeiten nicht bewiesen, dass die Verwendung von Roundup-Produkten oder die Exposition gegenüber Roundup-Produkten während des relevanten Zeitraums das Risiko einer Person, an NHL zu erkranken, erhöht hat“, erklärte Lee.

Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern hat die Vorwürfe gegen Glyphosat stets zurückgewiesen. Weltweit haben Behörden das Mittel als nicht krebserregend eingestuft. Allerdings hat die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation WHO das Herbizid 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft.

Mit der Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto hat Bayer eine Klagewelle in den USA ausgelöst, die den Konzern seit Jahren belastet. Zuletzt stieg die Zahl der angemeldeten Klagen um rund 3000 auf insgesamt etwa 170.000, wobei noch 57.000 Ansprüche auf Einigung warten. Insgesamt hat Bayer bisher 14 von 20 Verfahren gewonnen, musste aber auch hohe Strafen zahlen.

Die australische Sammelklage umfasste mehr als tausend Kläger und ist eine von etwa 40 Fällen, die außerhalb der USA eingereicht wurden, entweder in Kanada oder Australien. Der 41-jährige Hauptkläger erklärte, Roundup über zwei Jahrzehnte zur Unkrautbekämpfung auf dem Grundstück seiner Familie und während seiner Arbeit verwendet zu haben. Mit 35 Jahren erkrankte er an einem Non-Hodgkin-Lymphom.

Infineon: Konkurrent setzt Aktie unter Druck

Kaum haben die Börsen geöffnet, da ziert die Infineon-Aktie das DAX-Ende mit einem ordentlichen Minus. Schuld daran sind die Münchener allerdings nicht. Den schwarzen Peter hat STMicroelectronics in der Hand. Das macht es für die Anleger aber auch nicht besser.

Der Chiphersteller STMicroelectronics hat erneut seine Prognose gesenkt. So hätte sich die Nachfrage nach Chips für Industrieanwendungen entgegen den Erwartungen nicht erholt, teilte der Infineon -Konkurrent am Donnerstag in Genf mit. Bei der Automobilindustrie ginge sie zudem zurück. STMicro rechnet nun mit einem Umsatz von 13,2 bis 13,7 Milliarden US-Dollar (bis zu 12,6 Mrd Euro) und einer Bruttomarge von rund 40 Prozent. Zuletzt hatte das Unternehmen Erlöse von 14 bis 15 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge im niedrigen 40-Prozent-Bereich in Aussicht gestellt. Der neue Ausblick liegt unter den Erwartungen der Analysten. STMicro hatte bereits zum ersten Quartal seine Prognose gesenkt, insbesondere wegen der Schwäche in der Automobilindustrie.

Im zweiten Quartal fielen die Zahlen in etwa im Rahmen der Unternehmenserwartungen aus. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 3,23 Milliarden Dollar zurück. Im Vergleich zum Vorquartal verschlechterte er sich um 6,7 Prozent. Die Bruttomarge sank im Vergleich zum Vorquartal um 1,6 Prozentpunkte auf 40,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente STMicro mit 353 Millionen Dollar mehr als 30 Prozent weniger im Vergleich zum Vorquartal und sogar knapp 65 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Für das dritte Quartal stellt der Chiphersteller wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche einen Umsatz von 3,25 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 38 Prozent in Aussicht. Dabei würden nicht ausgelastete Kapazitäten die Marge mit 3,5 Prozentpunkten belasten.

Nordex: Es wird immer besser

Im ersten Halbjahr verzeichnete der Windkraftanlagenbauer einen Verlust von 12,5 Millionen Euro, was jedoch deutlich weniger ist als die fast 300 Millionen Euro Verlust im Vorjahr. Im Tagesgeschäft erzielten die Hamburger einen operativen Gewinn von 118 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 114 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Die operative Marge lag bei 3,4 Prozent.

Mittelfristig strebt Nordex weiterhin eine Ergebnismarge von 8 Prozent an, ist jedoch immer noch damit beschäftigt, wenig profitable Altaufträge abzuarbeiten.

Mit dem heutigen Kursgewinn liegt die Aktie im konservativen Musterdepot rund 10 Prozent im Plus. Die Zahlen unterstreichen erneut, dass Nordex mit jedem neuen Auftrag, der ins Haus kommt, profitabler werden.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion