STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Onto Innovation (WKN MG7CR9) Onto Innovation ist ein Anbieter von Mess- und Prüfsystemen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Massachusetts. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage im Zuge des KI-Booms. Für die demnächst anstehenden Quartalszahlen prognostizieren Analysten neue Rekordwerte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal soll der Umsatz um 23,5 % auf 235,5 Millionen US-Dollar steigen, beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten einen Sprung von 0,53 US-Dollar auf nun 1,20 US-Dollar. Nachdem die Onto-Aktie in der vergangenen Woche mit 238,92 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte, lassen Gewinnmitnahmen den Aktienkurs auf aktuell 197,93 US-Dollar sinken. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Onto Innovation.

2. Call-Optionsschein auf Lockheed Martin (WKN MB70RX) Lockheed Martin und die Lufthansa vereinbarten am Rande der britischen Luftfahrtschau eine Absichtserklärung um im Rahmen von globalen Instandhaltungs- und Logistikdienstleistungen zusammenzuarbeiten. Weitere Details wurden nicht bekannt. Unterdessen veröffentlichte Lockheed Martin seine neuesten Quartalszahlen. Demnach konnte der Rüstungskonzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,56 % auf 16,69 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn pro Aktie stieg von 6,65 US-Dollar auf 6,87 US-Dollar. Die starken Zahlen geben dem Aktienkurs Auftrieb, es geht auf ein neues Rekordhoch von 519,54 US-Dollar, gegenüber der Vorwoche ein Kursplus von 10,5 %. Stuttgarter Anleger nehmen ihre Gewinne mit, sie verkaufen einen Call-Optionsschein auf Lockheed Martin.