Der weltweite Trend weist hingegen deutlich in eine andere Richtung. So besaß der E-Mobilitätsmarkt 2023 bereits eine Größe von 435 Milliarden US-Dollar und wird nach Annahmen von Fortune Business Insights bis 2032 wahrscheinlich ein Volumen von 4.364 Milliarden US-Dollar erreichen. Die jährlichen Wachstumsraten könnten somit bei 29,2 Prozent liegen.

Darin enthalten sind allerdings nur E-Autos (inklusive Hybridwagen), die entsprechende Ladeinfrastruktur, Batterietechnologien und erneuerbare Energien. Der gesamte Markt ist tatsächlich noch größer. So werden beispielsweise auch viele weitere Mobilitätsbereiche (wie Fahrräder, Scooter, Motorräder) zukünftig von erneuerbaren Energien und Akkus angetrieben.

Der Trend wird auch in der Industrie zu großen Umbrüchen führen. So könnten die führenden E-Autokonzerne zukünftig aus China kommen. Das Land investiert bereits heute weltweit die größten Summen in erneuerbare Energien, Ladeinfrastruktur und E-Autos.

Führende E-Autokonzerne

Autokonzerne, die ihre Produktion bereits vollständig auf E-Autos umgestellt haben, besitzen Wettbewerbsvorteile, die sie zukünftig weiter ausbauen.

BYD

Dazu zählt beispielsweise der chinesische Marktführer BYD, der bereits im März 2022 die Verbrennerproduktion eingestellt hat und seitdem zum weltgrößten E-Autokonzern aufgestiegen ist. Allein im ersten Quartal 2024 verkaufte er 624.398 E-Wagen und erreichte damit einen Marktanteil von 19,4 Prozent.

Tesla

Auf Platz zwei folgte der frühere Weltmarktführer Tesla mit 386.825 verkauften Einheiten. Damit erreichte er einen Marktanteil von zwölf Prozent. Aufgrund von Kostenvorteilen der chinesischen Konzerne wird sich daran wahrscheinlich auch zukünftig wenig ändern. So hat beispielsweise BYD zuletzt den Bau neuer Werke in der Türkei und in Ungarn angekündigt und umgeht so die angedrohten Zollbarrieren.

Dennoch gehört Tesla vor allem in den westlichen Ländern weiterhin zu den aufstrebenden E-Autokonzernen, der neben den Autos gleichzeitig in viele weitere E-Mobilitätsbereiche wie autonomes Fahren, Batterietechnik und Ladeinfrastruktur investiert.

Geely

Im Vergleich zu BYD und Tesla gewann Geely im ersten Quartal 2024 Marktanteile hinzu. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen sie von 6,1 auf 7,8 Prozent. Mit 251.106 verkauften Einheiten erreichte Geely den dritten Rang. Zum Konzern gehört seit 2010 auch die schwedische Automarke Volvo, die dank starker Verkaufszahlen in China derzeit wieder aufblüht. Geelys Gründer und Vorstandsvorsitzender Li Shufu hält ebenfalls bereits 9,7 Prozent an der Mercedes-Benz Group, die aktuell gegenüber den chinesischen Herstellern eher verliert.

VW

Im Gesamtjahr 2023 lag der VW-Konzern mit 1,01 Millionen verkaufter E-Wagen noch deutlich vor Geely (599.445 E-Autoverkäufe) und erreichte so den dritten Platz. Hier machen sich die hohen Investitionen der letzten Jahre und starke Absatzzahlen auf dem chinesischen Markt bezahlt.

Passende E-Mobility-ETFs

Darüber hinaus stehen Anlegern Indexfonds zur Verfügung, die breit gestreut in den E-Mobilitätsmarkt investieren.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Er investiert neben zahlreichen E-Autoherstellern auch in wichtige verbundene Bereiche wie Halbleiterproduzenten, Zulieferer und Ladeinfrastruktur-Anbieter. Insgesamt befinden sich derzeit 95 Positionen im Fonds, der bereits 584 Millionen Euro verwaltet (24.07.2024). Er wurde im Februar 2019 in Irland aufgelegt, thesauriert seine Erträge und besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,40 Prozent.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Batterien sind das zentrale Element der E-Mobilität. Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF deckt die gesamte Akku-Wertschöpfungskette ab und investiert aktuell in 34 Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Produktion von Energiespeichern beschäftigen.

Dazu gehören neben zahlreichen Autokonzernen auch Batteriehersteller wie Samsung SDI oder Rohstoffunternehmen wie Core Lithium. Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF wurde im Januar 2018 in Irland aufgelegt, verwaltet derzeit 555 Millionen Euro (25.07.2024), thesauriert seine Erträge und kostet jährlich 0,49 Prozent der veranlagten Summe.

Fazit E-Mobility

Die E-Mobilität ist ein Megatrend, der sich sehr wahrscheinlich in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen und ein Billionenvolumen erreichen wird. Davon profitieren vor allem die heute schon fokussiert ausgerichteten Unternehmen. Dennoch ist der Sektor sehr konjunkturabhängig, sodass es zwischenzeitlich auch zu Kurseinbrüchen kommen kann.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte