Wedbush-Analyst Taz Koujalgi wies darauf hin, dass andere Anbieter zwar einen gewissen Nutzen haben könnten, die Bewertung und Auswahl eines neuen Anbieters jedoch ein langwieriger Prozess sei. Das bedeute, dass der Verlust von CrowdStrike möglicherweise nicht zu einem unmittelbaren Vorteil für einen anderen Anbieter führt. Der Analyst behält sein Outperform-Rating bei, senkte aber das Kursziel um 18 Prozent auf 315 US-Dollar, um den potenziellen Nachteil zu berücksichtigen.

Kingsley Crane von Canaccord Genuity ist ebenfalls der Meinung, dass der Ausfall nicht das Ende von CrowdStrike bedeuten wird. Er sagte jedoch, dass dies ein "großer Moment" für das konkurrierende Cybersicherheitsunternehmen SentinelOne sei.

Analystin Fatima Boolani von Citi Research ist zwar nach wie vor optimistisch für die CrowdStrike-Aktie, räumte aber ein, dass das Händeringen um die Aktie durchaus berechtigt sei. CrowdStrike "wird wahrscheinlich mit einem potenziell lang anhaltenden, unangenehmen und komprimierenden Preis-/Verhandlungsdruck konfrontiert sein", so Boolani.

Unmittelbar könnte das Unternehmen mit Kundenforderungen nach Preisnachlässen konfrontiert werden, und darüber hinaus bestehe das Risiko einer "strukturellen Auswirkung auf die Premium-Preissetzungsmacht". Boolani senkte ihr Kursziel für CrowdStrike-Aktien von 425 auf 345 US-Dollar, blieb aber bei ihrer Kaufempfehlung.

Catharine Trebnick, Analystin bei Rosenblatt Securities, bleibt ebenfalls optimistisch, obwohl sie auf einige zu beobachtende Bereiche hinwies. "Während CrowdStrikes Service-Level-Vereinbarungen die Haftung begrenzen, sind die Rechtskosten im Zusammenhang mit potenziellen Klagen und Vergleichen ein Problem", schreibt sie. "Der Versicherungsschutz und das erfahrene Rechtsteam des Unternehmens sollten dazu beitragen, diese Kosten zu minimieren."

Die Analystin senkte ihr Kursziel für die CrowdStrike-Aktie von 420 auf 350 US-Dollar. Sie betrachtet den Vorfall als "einen vorübergehenden Rückschlag in einem ansonsten starken Wachstumskurs, der durch die soliden Fundamentaldaten und die führende Marktposition des Unternehmens unterstützt wird."

Am Mittwoch teilte CrowdStrike mit, dass ein Defekt in ihrem Content Validator am vergangenen Freitag Abstürze des Windows-Betriebssystems verursachte. Der malaysische Digitalminister erklärte ebenfalls am Mittwoch, dass er die global agierenden Technologiekonzerne Microsoft und CrowdStrike dazu aufgefordert hat, eine mögliche Entschädigung für die Unternehmen in Betracht zu ziehen, die in der letzten Woche finanzielle Einbußen hinnehmen mussten.

CrowdStrike wird am 27. August die Ergebnisse für sein zweites Geschäftsquartal (die drei Monate bis Juli) veröffentlichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion