CEO Bob Jordan zeigte sich besorgt über die aktuellen Herausforderungen und wies auf sowohl externe als auch interne Faktoren hin, die das Ergebnis belasteten. Besonders problematisch ist die anhaltende Lieferschwäche von Boeing, Southwest's einzigem Flugzeuglieferanten, der Schwierigkeiten hat, die vereinbarten Flugzeuge rechtzeitig zu liefern.

Die Airline kündigte am Donnerstag tiefgreifende Änderungen an ihrem Geschäftsmodell an, um den Umsatz zu steigern und den Erwartungen der Investoren gerecht zu werden. Dazu gehören die Einführung von Sitzen mit zusätzlicher Beinfreiheit, die Abschaffung des freien Sitzplatzwahl-Prinzips und die Einführung von Nachtflügen. Diese Maßnahmen sollen Southwest mehr an traditionelle Netzwerk-Carrier angleichen.

Die Southwest-Aktie reagierte am Donnerstag vorbörslich mit starken Verlusten von über 6 Prozent.

Auch American Airlines mit miesen Zahlen

Noch deutlicher fällt der Kursverlust bei American Airlines aus. Die Aktie wird vorbörslich sogar mehr als 7 Prozent niedriger gehandelt. Die größte US-Airline – die im vergangenen Jahr mehr als 210 Millionen Passagiere beförderte – hat ebenfalls mit Überkapazitäten zu kämpfen und senkt ihre Gewinnprognose sowohl für das laufende Quartal als auch für das Gesamtjahr. Ähnlich wie Konkurrent Southwest sah sich American Airlines gezwungen, Tickets mit Rabatten anzubieten, um ihre Flugzeuge zu füllen.

American Airlines meldete für das im Juni zu Ende gegangene Quartal einen Gewinn von 717 Millionen US-Dollar, fast die Hälfte der 1,34 Milliarden aus dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 14,33 Milliarden US-Dollar.

"Das Netzwerk von American macht das Unternehmen anfälliger für die derzeit am stärksten überversorgten Märkte. Dadurch sind sie weniger in der Lage, die höhere Kostenumgebung auszugleichen", schrieb TD Cowen-Analyst Thomas Fitzgerald in einer Mitteilung Anfang des Monats.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion