"In der Regel kletterten die Aktien bis zur ersten Zinssenkung, konsolidierten sich ein bis drei Monate nach der ersten Zinssenkung und setzten dann ihren Aufwärtstrend fort – vorausgesetzt, es gab keine Rezession", so Anastasia Amoroso, Chefanlagestrategin bei iCapital, in einem Bericht, der untersucht, wie die Märkte während der Zinssenkungszyklen der letzten vierzig Jahre reagiert haben. Sie fügte hinzu, dass defensive Aktien wie Basiskonsumgüter , Gesundheit und Versorger am besten abgeschnitten hätten.

Auch Immobilienaktien könnten jetzt, da die Zinsen voraussichtlich sinken werden, attraktive Kaufgelegenheiten bieten, sagt Jason Yablon, Leiter für börsennotierte Immobilien bei Cohen & Steers, einem Unternehmen, das Investmentfonds und geschlossene Fonds verwaltet, die in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren. Für Fixed-Income-Investoren dürften die Aktien des Sektors aufgrund ihrer Dividenden attraktiver sein als Anleihen. Yablon sagte, dass börsennotierte REITs, die in Datenzentren, Seniorenheime, Mietwohnungen und Mobilfunkmasten investieren, attraktiv seien und hohe Dividendenrenditen böten.

Es ist auch erwähnenswert, dass viele dieser Sektoren in diesem Jahr hinter den Zuwächsen des Gesamtmarktes zurückgeblieben sind, insbesondere hinter den enormen Zuwächsen des Technologiesektors und der führenden Unternehmen der Magnificent Seven bis vor kurzem. Sie haben also mehr Spielraum, um aufzuholen. Was also sollten Anleger jetzt tun, um sich auf fallende Zinsen vorzubereiten?

Sandy Villere, Portfoliomanagerin bei Villere & Co, sagt, dass Small Caps attraktiv sind und ihre jüngste Erholung gerade erst begonnen hat. Der Russell 2000 Index ist seit Ende Juni um 10 Prozent gestiegen, liegt aber immer noch hinter der Performance des S&P 500 für das Gesamtjahr. "Wenn die Zinsen sinken, haben Small Caps Rückenwind", sagte er gegenüber Barron's. "Viele Anleger müssen sich erst noch darauf einstellen, dass die Zinsen sinken werden."

Villere sagte, er habe kürzlich Aktien von First Interstate Bancsystem gekauft, einer Regionalbank mit einer Dividendenrendite von fast 6 Prozent, sowie von Option Care Health, einem Unternehmen, das auf Heiminfusionen für chronisch Kranke spezialisiert ist. Aber sie sagt auch, dass Anleger nach defensiveren, größeren Unternehmen Ausschau halten sollten, die sich auch in einer schwächeren Konjunktur gut entwickeln könnten. Zwei Beispiele? Das Abfall- und Recyclingunternehmen Republic Services und der Pommes-Frites-Hersteller Lamb Weston.

Ivana Delevska, Gründerin und Chief Investment Officer bei Spear Invest, fügt hinzu, dass auch Technologiewerte von sinkenden Zinsen profitieren könnten. Denn auf Geldmarktkonten geparktes Geld könnte zusammen mit anderen Sektoren in den Technologiesektor fließen. Delevska mag Softwareaktien, die dank des Booms der künstlichen Intelligenz nicht so stark gestiegen sind wie Halbleiterhersteller wie Nvidia. Besonders attraktiv findet sie Cybersicherheitsunternehmen wie Zscaler, Cloudflare, Datadog, SentinelOne und sogar CrowdStrike, das kürzlich von einem massiven weltweiten Ausfall betroffen war.

Auf Aktien von den Gesundheitsriesen Eli Lilly, Regeneron und Merck bis hin zum Softwaregiganten Salesforce setzt Vance Howard, CEO und Portfoliomanager bei Howard Capital Management. Auch zinssensitive Small Caps wie Regionalbanken und Immobilienaktien seien Schnäppchen. "Das größte Risiko, das die Leute eingehen, ist, nicht genug Risiko einzugehen", sagt Howard. "Aktien können während der Lockerungsphase der Fed weiter steigen. Das ist im Moment ein wunderbares Umfeld."

Natürlich steigen Aktien nicht immer unmittelbar nach einer Zinssenkung. Manchmal ist die Erwartung einer Lockerung bereits im Markt eingepreist. Es kommt auch häufig vor, dass die Fed die Zinsen als Reaktion auf einen negativen Schock senkt – wie das Platzen der Dotcom-Blase in den Jahren 2000/2001, die globale Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 oder die Corona-Pandemie im Jahr 2020.

Aber die Fed ist aktuell nicht in Panikstimmung. Deshalb könnte es zu einer "Rally of everything" kommen, sobald die Zinssenkungen beginnen. Die von vielen erhoffte Ausweitung der Aktiengewinne auf mehr Branchen oder "Great Rotation" könnte endlich ernsthaft beginnen und einige Zeit andauern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion