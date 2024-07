wallstreetONLINE: Fangen wir doch mal hier in Deutschland an. Inwiefern sehen sie in Deutschland attraktive Renditechancen bei den Unternehmen?



Leonhard Fischer: In dem Sinne, dass sie, wenn sie Contrarian sind und gerne etwas kaufen, das 20 Jahre nicht gut performt hat, dann ist Deutschland ein optimaler Markt. Denn der DAX, der ein Performance Index ist, also die Dividenden berücksichtigt, wenn sie die Dividenden rausrechnen würde, ist der DAX, glaube ich, heute da, wo er schon 2000 war. Vergleichen sie das mit dem S&P, dann sehen sie, dass die deutschen im DAX notierten Unternehmen, in der Performance für ihre Investoren, also die Aktionäre, dramatisch hinter Amerika hinterherhinken. Und da kann man natürlich die Hoffnung daraus ziehen, dass es besser wird.



wallstreetONLINE: Dann scheinen ihnen viele gute Argumente eigentlich für den US-Markt einzufallen.



Leonhard Fischer: Naja, der US-Markt besteht auch hauptsächlich aus 10 Aktien, weil die 80 Prozent der Performance gemacht hat. Das ist ein bisschen die Frage, die ja jetzt auch viele beschäftigt. Bleibe ich weiter auf dieser Welle der Tech-Werte, die manchmal ein bisschen in sich rotiert, aber mehr oder weniger eine überschaubare Gruppe von wenigen Werten, die eigentlich seit Jahren die Börsen ziehen. Dann ist Amerika the place to be.

Wenn sie allerdings glauben, dass es auch eine Wiedererkennung von industriellen Substanzwerten gibt, dann lohnt es sich auch Europa und auch Deutschland wieder anzuschauen. Aber sie haben natürlich in Deutschland viele Probleme, die sich einmal daraus ergeben, dass für die meisten deutschen Unternehmen der asiatische, der chinesische Markt allen voran einer der wichtigsten Märkte, weil sie wissen, wie sich dort die politische Lage verändert hat.