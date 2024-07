Silber – Das hätte nicht passieren dürfen

Die im gestrigen Kommentar „Letzte Chance zum Einstieg? Silber macht sich zum Sprung bereit“ thematisierte Erwartung, dass sich die Konsolidierung bei Silber oberhalb von 28 US-Dollar abspielen würde und so das Edelmetall weiterhin alle Trümpfe in der Hand halten würde, um die Aufwärtsbewegung wieder zügig aufzunehmen, wird derzeit auf eine ganz harte Probe gestellt.

Silber tauchte im heutigen Donnerstagshandel unter die 28 US-Dollar ab. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt kurzfristig nicht viel Gutes erwarten. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 26 US-Dollar steht erst einmal nichts im Wege. Und sollte es Silber auch nicht gelingen, in diesem Bereich einen Korrekturboden einzuziehen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden. Kurzum. Aktuell sieht es danach aus, dass Silber noch eine „Ehrenrunde“ in Richtung 26 US-Dollar drehen muss, um die Korrektur abzuschließen. In diesem Bereich muss es dann aber auch gelingen, um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten.

Gold mit einem herben Rückschlag

Enttäuschte Hoffnungen auch bei Gold. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung „Gold bricht Rekordjagd plötzlich ab, Produzentenaktien unter Druck“ sah es noch so aus, dass es Gold gelingen würde, den Rücklauf vom Rekordhoch auf 2.400 US-Dollar begrenzen zu können. Das Szenario ist vom Tisch.

Der Goldpreis durchschlug die 2.400 US-Dollar und löste damit ein frisches Verkaufssignal aus. Dieses entfaltet bereits seine Wirkung. Es sollte nicht überraschen, wenn sich die Abwärtsbewegung nun bis in Richtung 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar ausdehnt. Darunter sollte es dann tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde das bullische Szenario arg strapaziert werden.

Kupfer – Jetzt geht’s ans Eingemachte

Die Belastungsfaktoren, die dem Kupferpreis gegenwärtig zusetzen, wurden in der Kommentierung „Preisdebakel für Kupfer: Wie weit kann das jetzt gehen?“. Das thematisierte Bewegungsziel von 4 US-Dollar / lb rückt immer näher.

Der Korrektur hat noch nichts von ihrer Dynamik verloren. Gegenteiliges scheint eher der Fall zu sein. Der Kupferpreis „rast“ auf seine zentrale Unterstützung von 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar zu. Ein Bruch dieser eminent wichtigen Zone sollte unter allen Umständen vermieden werden, anderenfalls könnte Kupfer zügig in Richtung 3,75 US-Dollar oder gar in Richtung 3,5 US-Dollar durchgereicht werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte