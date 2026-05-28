AMSTERDAM, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das durchschnittliche Hotel arbeitet mit acht bis zehn verschiedenen Softwareanbietern: einem Hotelverwaltungssystem (PMS) für Reservierungen, einem Umsatzmanagementsystem (RMS) für die Preisgestaltung, einem Channel Manager für den Vertrieb, einem separaten Posteingang für Nachrichten, einem separaten Kiosk für den Check-in, einem separaten Kassensystem (POS) für F&B sowie einer separaten Anwendung für Forderungen, um ausstehende Zahlungen nachzuverfolgen. Jede dieser Anwendungen löste ein Problem. Gemeinsam schufen sie ein größeres.

Fünf Einführungen – Umsatzmanagement, Vertrieb, Guest Messaging, Automations und die Finanzebene – laufen in einem KI-nativen Betriebssystem zusammen, das ganz für das Hotel entwickelt wurde und nicht für Akronyme

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hoteliers verbringen ihre Tage damit, Systeme abzustimmen, die eigentlich übereinstimmen sollten. Jede Übergabe kostet Umsatz. Jede nicht zugeordnete Aktualisierung stellt ein Support- und Sicherheitsrisiko dar. Jede Kategorie fügt der Rechnung eine weitere Position hinzu. In einer Mews-Umfrage von 2026 unter 500 Hoteliers in fünf Ländern ist das am häufigsten genannte Ergebnis, das Hoteliers von neuen KI-Investitionen erwarten, nicht mehr KI. Es sind bestehende Systeme, die besser zusammenarbeiten.¹

Vierzehn Jahre Arbeit an einer Antwort.

Seit vierzehn Jahren erkennt Mews, wohin sich das Gastgewerbe entwickelt, bevor es andere tun. 2014 führte Mews den ersten Online-Check-in im Gastgewerbe ein. 2015 folgten die erste offene API in Hotelsoftware, das erste native Guest Messaging innerhalb eines PMS sowie die ersten eingebetteten PMS-Zahlungen. 2018 folgte der erste Online-Check-out. 2025 folgte der erste integrierte mobile digitale Schlüssel. Und unter allem liegt SpaceTime (2021) – das einzige Datenmodell im Gastgewerbe, das Zeit und Raum als kontinuierliche Ressourcen behandelt und nicht als Zimmer-und-Nacht-Abstraktionen, die Hotelsoftware seit den 1980er-Jahren mit sich trägt. Jede dieser Premieren beruhte auf der Annahme, dass die Grenzen zwischen Hotelsystemen künstlich sind. Heute zahlt sich diese Annahme aus.