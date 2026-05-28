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    Mews stellt das Betriebssystem für das Gastgewerbe vor

    Mews stellt das Betriebssystem für das Gastgewerbe vor
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Fünf Einführungen – Umsatzmanagement, Vertrieb, Guest Messaging, Automations und die Finanzebene – laufen in einem KI-nativen Betriebssystem zusammen, das ganz für das Hotel entwickelt wurde und nicht für Akronyme

    AMSTERDAM, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das durchschnittliche Hotel arbeitet mit acht bis zehn verschiedenen Softwareanbietern: einem Hotelverwaltungssystem (PMS) für Reservierungen, einem Umsatzmanagementsystem (RMS) für die Preisgestaltung, einem Channel Manager für den Vertrieb, einem separaten Posteingang für Nachrichten, einem separaten Kiosk für den Check-in, einem separaten Kassensystem (POS) für F&B sowie einer separaten Anwendung für Forderungen, um ausstehende Zahlungen nachzuverfolgen. Jede dieser Anwendungen löste ein Problem. Gemeinsam schufen sie ein größeres.

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    Hoteliers verbringen ihre Tage damit, Systeme abzustimmen, die eigentlich übereinstimmen sollten. Jede Übergabe kostet Umsatz. Jede nicht zugeordnete Aktualisierung stellt ein Support- und Sicherheitsrisiko dar. Jede Kategorie fügt der Rechnung eine weitere Position hinzu. In einer Mews-Umfrage von 2026 unter 500 Hoteliers in fünf Ländern ist das am häufigsten genannte Ergebnis, das Hoteliers von neuen KI-Investitionen erwarten, nicht mehr KI. Es sind bestehende Systeme, die besser zusammenarbeiten.¹

    Vierzehn Jahre Arbeit an einer Antwort.

    Seit vierzehn Jahren erkennt Mews, wohin sich das Gastgewerbe entwickelt, bevor es andere tun. 2014 führte Mews den ersten Online-Check-in im Gastgewerbe ein. 2015 folgten die erste offene API in Hotelsoftware, das erste native Guest Messaging innerhalb eines PMS sowie die ersten eingebetteten PMS-Zahlungen. 2018 folgte der erste Online-Check-out. 2025 folgte der erste integrierte mobile digitale Schlüssel. Und unter allem liegt SpaceTime (2021) – das einzige Datenmodell im Gastgewerbe, das Zeit und Raum als kontinuierliche Ressourcen behandelt und nicht als Zimmer-und-Nacht-Abstraktionen, die Hotelsoftware seit den 1980er-Jahren mit sich trägt. Jede dieser Premieren beruhte auf der Annahme, dass die Grenzen zwischen Hotelsystemen künstlich sind. Heute zahlt sich diese Annahme aus.

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