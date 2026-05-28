Mews stellt das Betriebssystem für das Gastgewerbe vor
Fünf Einführungen – Umsatzmanagement, Vertrieb, Guest Messaging, Automations und die Finanzebene – laufen in einem KI-nativen Betriebssystem zusammen, das ganz für das Hotel entwickelt wurde und nicht für Akronyme
AMSTERDAM, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das durchschnittliche Hotel arbeitet mit acht bis zehn verschiedenen Softwareanbietern: einem Hotelverwaltungssystem (PMS) für Reservierungen, einem Umsatzmanagementsystem (RMS) für die Preisgestaltung, einem Channel Manager für den Vertrieb, einem separaten Posteingang für Nachrichten, einem separaten Kiosk für den Check-in, einem separaten Kassensystem (POS) für F&B sowie einer separaten Anwendung für Forderungen, um ausstehende Zahlungen nachzuverfolgen. Jede dieser Anwendungen löste ein Problem. Gemeinsam schufen sie ein größeres.
Hoteliers verbringen ihre Tage damit, Systeme abzustimmen, die eigentlich übereinstimmen sollten. Jede Übergabe kostet Umsatz. Jede nicht zugeordnete Aktualisierung stellt ein Support- und Sicherheitsrisiko dar. Jede Kategorie fügt der Rechnung eine weitere Position hinzu. In einer Mews-Umfrage von 2026 unter 500 Hoteliers in fünf Ländern ist das am häufigsten genannte Ergebnis, das Hoteliers von neuen KI-Investitionen erwarten, nicht mehr KI. Es sind bestehende Systeme, die besser zusammenarbeiten.¹
Vierzehn Jahre Arbeit an einer Antwort.
Seit vierzehn Jahren erkennt Mews, wohin sich das Gastgewerbe entwickelt, bevor es andere tun. 2014 führte Mews den ersten Online-Check-in im Gastgewerbe ein. 2015 folgten die erste offene API in Hotelsoftware, das erste native Guest Messaging innerhalb eines PMS sowie die ersten eingebetteten PMS-Zahlungen. 2018 folgte der erste Online-Check-out. 2025 folgte der erste integrierte mobile digitale Schlüssel. Und unter allem liegt SpaceTime (2021) – das einzige Datenmodell im Gastgewerbe, das Zeit und Raum als kontinuierliche Ressourcen behandelt und nicht als Zimmer-und-Nacht-Abstraktionen, die Hotelsoftware seit den 1980er-Jahren mit sich trägt. Jede dieser Premieren beruhte auf der Annahme, dass die Grenzen zwischen Hotelsystemen künstlich sind. Heute zahlt sich diese Annahme aus.