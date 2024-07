BofA-Analystin Lorraine Hutchinson hat die Birkenstock-Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 65 US-Dollar angehoben. "In Anbetracht der jüngsten Schwierigkeiten der wichtigsten Wachstumswerte im Einzelhandel sticht das Wachstum von Birkenstock hervor und verdient unserer Meinung nach ein Premium-Multiple", Hutchinson in einer neuen Notiz zur Aktie des Sandalenherstellers.

Besonders die geschlossenen Schuhmodelle, die etwa 25 Prozent des Umsatzes ausmachen, sollen nicht nur Marktanteile gewinnen, sondern auch durch höhere Verkaufspreise die Margen stärken.

Birkenstock habe bislang hauptsächlich die Märkte USA und Europa priorisiert, da die Nachfrage das Angebot überstieg. Mit einer geplanten Produktionsverdopplung in den nächsten Jahren werde das Unternehmen jedoch in der Lage sein, sein Direktkundengeschäft in Asien auszubauen, so die Analystin. Derzeit entfallen nur 11 Prozent des Umsatzes auf die Region. Hutchinson prognostiziert ein jährliches Wachstum von 25-35 Prozent in Asien und sieht besonders in Indien und China erhebliche Potenziale.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Im folgenden Jahr sollen die Margen weiter steigen, wenn die neuen Produktionsstätten ihre volle Kapazität erreichen. Dank der starken Marke ist Birkenstock laut der Analystin in der Lage, Kostensteigerungen bei Rohmaterialien und Arbeitskräften durch Preisanpassungen auszugleichen. Da die gesamte Produktion in Europa stattfindet, stellen Zölle und steigende Versandkosten aus Asien kein Risiko dar.

Das neue Kursziel der BofA impliziert ein EV/EBITDA-Multiplikator von 18, der deutlich über dem Branchendurchschnitt der Schuh- und Sportmarken liegt. Allerdings sieht die Analystin dank Birkenstocks schnellem Umsatzwachstum, den EBITDA-Margen von über 30 Prozent und den erwarteten Margenzuwächsen gute Gründe, um diesen Aufschlag zu rechtfertigen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 51,20EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,85 $ , was einem Rückgang von -3,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer