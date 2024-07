Hensoldt blickt nach am Freitagmorgen vorgelegten Zahlen auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 17 Prozent auf 849 Millionen Euro, der bereinigte EBITDA-Gewinn stieg überproportional um 26,2 Prozent auf 103 Millionen Euro, was einem Anstieg der Marge zu verdanken ist.

Die verbesserte Konzernmarge führt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung auf Skaleneffekte sowie die kürzlich erfolge Übernahme von ESG zurück. Konkret verbesserte sich die EBITDA-Marge von 11,3 auf 12,2 Prozent.

Was das Umsatzwachstum betrifft, legte Hensoldt vor allem aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Radarsystemen zu, hier stieg auch der Auftragseingang stark. Dieser lag in den vergangenen sechs Monaten bei insgesamt 1,36 Milliarden Euro, was ein Wachstum von 26,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,07 Milliarden Euro bedeutet.

Jahresprognose bestätigt, 2,3 Milliarden Euro Umsatz erwartet

"Die anhaltende Dynamik unserer Auftragseingänge spiegelt das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Luftverteidigung wider. Im zweiten Jahr in Folge verzeichnen wir zum Halbjahr einen starken Auftragseingang von deutlich über einer Milliarde Euro" kommentierte Finanzchef Christian Ladurner den hohen Buchungsbestand.

Angesichts der zufriedenstellenden Entwicklung bekräftigte das Unternehmen seine Gesamtjahresprognose. Die Erlöse sollen sich auf insgesamt 2,3 Milliarden Euro belaufen, das bereinigte EBITDA soll bei 18 bis 19 Prozent liegen – allerdings nur für die Geschäftsanteile mit hohem Wertschöpfungsanteil.

Aktie profitiert, ist jedoch bereits fair bewertet

Die Aktie legte nach der Veröffentlichung im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich um 5 Prozent zu. Unmittelbar nach der Eröffnung des regulären XETRA-Handels notierten die Anteile mit einem Plus von 3,3 Prozent. Dadurch stehen seit dem Jahreswechsel Gewinne in Höhe von rund 37 Prozent zu Buche.

Dieser Kursanstieg reflektiert das anhaltende Wachstum des Unternehmens und seiner Geschäfte sowie die hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Zeitweise handelte Hensoldt zu deutlich höheren Kursen, damit war die Aktie der Bewertung aber weit vorausgeeilt. Inzwischen ist das Unternehmen mit dem 21,4-fachen seiner im laufenden Geschäftsjahr erwarteten Gewinne bewertet. Das ist ein fairer Wert.

Fazit: Zahlen dürften keine Kursfantasie entfachen

Hensoldt blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und konnte sowohl seinen Umsatz als auch seinen Gewinn kräftig steigern. Für die Zukunft ist das Unternehmen dank eines hohen Auftragseingangs gut aufgestellt. Das verleiht Sicherheit.

Auf einen allzu starken Kursanstieg sollten in der Aktie investierte Anleger allerdings nicht hoffen, denn auf Grundlage sowohl der unternehmenseigenen Schätzung als auch der Analystenschätzungen ist das Papier fair bewertet. Auch technisch liegen in der Aktie aktuell wenige Anzeichen für einen Kursanstieg vor.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 33,72EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 09:15 Uhr) gehandelt.