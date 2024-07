Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton hat im ersten Halbjahr trotz rückläufigen Absatzes starke Ergebnisse eingefahren. Das Unternehmen, dass im Juni vom SDAX in den MDAX aufgestiegen ist, meldete am Freitag in München einen Umsatzanstieg um 2 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 7 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro zu, wobei Analysten sogar noch höhere Zuwächse erwartet hatten.

Während die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 5 Prozent auf 168.114 Fahrzeuge zurückging, konnte insbesondere die Marke Scania stark wachsen. Der Auftragseingang blieb mit 125.400 Fahrzeugen stabil und entsprach damit dem Niveau des Vorjahres.