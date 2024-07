Bislang profitieren Unternehmen jedoch unterschiedlich stark vom wachsenden Trend. Während Johnson & Johnson im Medizintechnikbereich hinter den Erwartungen zurückblieb, verzeichnete beispielsweise Abbott in diesem Segment einen Umsatzanstieg im zweistelligen Prozentbereich.

DexCom verfehlt Umsatzerwartung

Ein solcher gelang nach den am Donnerstagabend präsentierten Quartalszahlen zwar auch DexCom, einem Spezialisten für Glukose-Überwachungssysteme. Das Unternehmen, dessen Aktie auch im Branchenvergleich sehr hoch bewertet ist, verfehlte jedoch die Erwartungen der Analysten. Das führte in der US-Nachbörse zu einem Horrorcrash!

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um 14,8 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar. Experten hatten auf einen um 40 Millionen US-Dollar höheren Erlös getippt.

Beim bereinigten Gewinn präsentierte DexCom 0,43 US-Dollar pro Aktie, nach 0,34 US-Dollar im Jahr zuvor. Das lag um 4 Cent über den Analystenerwartungen.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 143,5 Millionen US-Dollar nach 115,9 Millionen US-Dollar vor 12 Monaten. Das bedeutet einen Gewinnanstieg um 23,8 Prozent und eine Nettomarge von knapp 14 Prozent.

Schwache Umsatzprognose sorgt für Horror-Crash

Zum Verhängnis dürfte der Aktie vor allem die schwache Umsatzprognose geworden sein. Das Management stellte für das Gesamtjahr nach einer Prognoseanpassung Erlöse in Höhe von 4,00 bis 4,05 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten jedoch mit 4,33 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Aktie verliert mehr als ein Drittel an Wert

Angesichts der Tatsache, dass DexCom vor der Zahlenvorlage mit dem 60-fachen der in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet war, zeigten sich Anleger von der schwachen Umsatzprognose entsetzt.

Die Aktie fiel in der US-Nachbörse wie ein Stein und beendete den erweiterten Handel nach 6,55 Millionen gehandelten Aktien mit einem Minus von 36,8 Prozent. Hat diese Kursentwicklung am Freitag bestand, steht in den Anteilen gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von knapp 50 Prozent zu Buche.

Die Bewertung der Aktie dürfte sich auf rund das 40-fache der für 2024 geschätzten Gewinne verbilligen. Das ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt, der bei 20 liegt, noch immer teuer. Aus einer fundamentalen Perspektive ist also selbst nach dem Absturz noch beträchtliches Abwärtspotenzial vorhanden.

Fazit: Aktie meiden, auf Alternativen setzen

Auch aus technischer Perspektive ist in den kommenden Tagen und Wochen mit noch höheren Verlusten zu rechnen, denn die Aktie dürfte am Freitag auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren eröffnen. Solche Mehrjahrestiefs sind starke Verkaufssignale.

Für Anleger ist es daher nicht empfehlenswert, den zu erwartenden Crash der DexCom-Aktie zu kaufen. Wer sich in der Branche engagieren möchte, sollte auf die deutlich günstiger bewerteten Alternativen Medtronic und Abbott zurückgreifen – beide überzeugen über ihre Bewertung hinaus auch durch ein überdurchschnittlich hohes Dividendenwachstum.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion