Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 28.6.2024 bei 194,85 Euro ein neues Hoch erreichen konnte, trat die Aktie danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 186 bis 194 Euro ein. Nach der Erhöhung der Erlöse und des Gewinns im zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahrsquartal und der Anhebung der Prognose konnte die Aktie zuletzt zulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Deutsche Börse-Aktie bei 189,30 Euro.

Nach den durchaus erfreulichen Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten in ihre jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 227 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden, um danach zumindest auf 200 Euro zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.