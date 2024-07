Viking hat das Medikament in einem "rasanten Tempo" entwickelt, kommentiert William-Blair-Analyst Andy Hsieh und fügte hinzu, dass er glaubt, dass der Wert der Behandlung "letztlich in den Händen eines großen Pharmaunternehmens" maximiert werden wird.

Das in San Diego ansässige Unternehmen hat mitgeteilt, dass es eine injizierbare Version seines Prüfpräparats VK2735 direkt in Phase-3-Studien einführen werde. Wie das Medikament Zepbound von Eli Lilly & Co. zur Gewichtsreduktion wirkt VK2735 auf zwei verschiedene Darmhormone, GLP-1 und GIP.

Die Nachricht belastete am Donnerstag die Aktien der führenden Unternehmen im Bereich der Adipositas-Medikamente. Die Aktie von Eli Lilly fielen um 4,5 Prozent, während die American Depositary Receipts von Novo Nordisk den Handel um 2,84 Prozent tiefer beendeten.

In einer Phase-2-Studie verloren Patienten, die VK2735 einnahmen, nach 13 Wochen durchschnittlich etwa 15 Prozent ihres Körpergewichts. Viking arbeitet auch an einer Tablettenversion des Medikaments, die noch in diesem Jahr in die Phase-2-Studien aufgenommen werden soll, so das Unternehmen.

Das Medikament könnte sich auch deutlich von den bereits auf dem Markt befindlichen, sehr beliebten Behandlungen unterscheiden. Viking plant die Erprobung einer monatlichen Dosierung von VK2735, sagte CEO Brian Lian am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Dieser Ansatz "könnte zusätzliche Flexibilität bei der Behandlung unter realen Bedingungen bieten, die auf dem Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei der Entwicklung sowohl subkutaner als auch oraler Formulierungen desselben Wirkstoffs aufbaut", so die Analysten von Leerink Partners in einer Research Note.

Sowohl Wegovy von Novo Nordisk als auch Zepbound von Lilly sind einmal wöchentlich zu injizieren. Die Patienten halten sich oft nicht an die wöchentliche Dosierung, so dass eine einmal monatliche Option "ein höchst attraktives Angebot sein könnte", so die Analysten der Maxim Group in einem Bericht vom Donnerstag.

Geringerer Verlust

Viking hat in dieser Woche außerdem überraschend einen geringeren Verlust für das zweite Quartal als erwartet vermeldet. Viking berichtete von einem Nettoverlust im zweiten Quartal von 0,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie, was im Vergleich zum Vorjahresverlust von 0,19 US-Dollar pro Aktie nur eine geringe Zunahme darstellt. Analysten hatten einen Verlust von 0,27 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Wie prognostiziert, gab das Unternehmen für das zum 30. Juni endende Quartal keinen Umsatz bekannt. Zum Stichtag am 30. Juni verzeichnete das Unternehmen liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 942 Millionen US-Dollar, ein signifikanter Anstieg gegenüber 362 Millionen US-Dollar am Jahresende. Laut Hsieh von William Blair könnte der Cashbestand den Betrieb weit über drei Jahre hinaus aufrechterhalten. Dieser finanzielle Spielraum ermögliche es Viking laut Aussage des CEO Brian Lian, wichtige Ziele in seinen Entwicklungsprogrammen zu erreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion