Stimmungswechsel

Der Nasdaq 100 hat zum Beispiel mit dem gestrigen Tagestief schon -9,52 % verloren binnen nur 11 Handelstagen. Das übertrifft bereits den Rücksetzer vom Frühjahr (-8,07 %), der immerhin doppelt so lange dauerte (siehe rote Linien im folgenden Chart).

„Auf extreme Aufwärts- folgen extreme Abwärtsbewegungen“ – so lautete gestern der Titel der Wochenausgabe des Börsenbriefs „Börse-Intern Premium“. Darin ist zu lesen, dass es mit den Kursen aktuell genauso schnell abwärts geht, wie es zuvor nach oben gegangen war. Wobei das noch für vorgestern galt, gestern aber bereits überholt scheint. Denn inzwischen geht es mit den Kursen schneller abwärts, als es zuvor nach oben gegangen war – zumindest an der Nasdaq, wo sich inzwischen crashartige Szenarien abspielen.

Und mit dem 11-tägigen Rücksetzer hat der Nasdaq 100 schon mehr als 50 % der Kursgewinne korrigiert, die er seit dem Korrekturtief vom 19. April in 55 Tagen angehäuft hatte (+21,90 %).

Als der Technologieindex am Mittwoch vergangener Woche in den Aufwärtstrendkanal (grün) zurückgefallen war und damit bereits die größte Korrektur seit einem Vierteljahr vorlag (-4,01 %), schrieb ich, Kursziel einer Korrektur sei nun „unter anderem bzw. vor allem die untere Linie des Aufwärtstrendkanals“. Dies sei auch deshalb ein interessantes Kursziel, „weil dort aktuell der 100-Tage-Durchschnitt verläuft“. Und genau an diesen beiden Linien hat der Nasdaq 100 gestern sein Tief erreicht, bevor es zu einer V-förmigen Kurserholung kam (siehe grüner Pfeil im Chart).

Trading auf Unterstützungen

Wenn derartig markante Unterstützungen erreicht werden, nachdem die Kurse bereits relativ weit gelaufen sind, fehlt meist die Kraft, um sie im ersten Anlauf zu brechen. Und daher bietet es sich in einem solchen Fall an, auf eine Gegenbewegung zu setzen.

Genau das habe ich für die Leser des Trading-Dienstes „Target-Trend-CFD“ gemacht. Wobei ich hier auch die Fibonacci-Marken (graue Linien im Chart oben) als potentielle Wendemarken in Betracht gezogen hatte. Denn ich platzierte bei 18.849 Punkten und somit knapp oberhalb des 50%-Retracements (18.832,46) eine erste und an der Trendkanallinie bei 18.759 Punkten eine zweite Long-Position (siehe grüne Pfeile im folgenden Chart).

