Willkommen zum Chart der Woche – Pfizer

Technologie- und Halbleiter-Werte standen zuletzt stark unter Druck. Hohe Bewertungen und der sogenannte Trump-Trade haben Anleger aus ihren Positionen flüchten lassen. Das abgezogene Kapital ist aber im Markt geblieben, vor allem zugunsten sogenannter Value-Werte – also Aktien, die mit einer günstigen Bewertung überzeugen.

Einer dieser Werte ist der US-Pharmariese Pfizer. Dessen Geschäfte entwickelten sich auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie hervorragend, der gemeinsam mit BioNTech entwickelte Impfstoff war ein weltweit geschätzter Kassenschlager. Nach dem Versiegen dieser Erlöse entwickelten sich aber sowohl die Geschäfte als auch die Aktie schwach.

Die Aufmerksamkeit der Anleger ruhte vor allem auf den neuen Pharma-Superstars Eli Lilly und Novo Nordisk, die mit ihren Abnehmspritzen die Welt im Sturm eroberten. Jetzt will Pfizer mit eigenen Präparaten zurückschlagen und auch die Aktie signalisiert ein Comeback.

Pfizer Chartsignale

Trendwende in Vorbereitung: Die Käufer arbeiten in der Aktie von Pfizer mit Hochdruck an einer nachhaltigen Trendwende.

Die Käufer arbeiten in der Aktie von Pfizer mit Hochdruck an einer nachhaltigen Trendwende. Überspringen wichtiger Widerstände: Das Papier hat nach dem Überspringen mehrerer Widerstände nur noch eine Hürde vor sich.

Das Papier hat nach dem Überspringen mehrerer Widerstände nur noch eine Hürde vor sich. Kaufsignal in Vorbereitung: In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich mit einem Golden Cross ein technisch bedeutendes Kaufsignal ab.

In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich mit einem Golden Cross ein technisch bedeutendes Kaufsignal ab. Bullishe Divergenzen: Der Trendwendeversuch wird begleitet von technisch steigenden Indikatoren, selbst als die Aktie noch gefallen ist.

Pfizer: Erst abgehängt, jetzt auf der Überholspur?

Auf über 60 US-Dollar verteuerten sich die Anteile auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Was rückblickend wie eine Übertreibung erscheint, war jedoch keine. Betrugen die Erlöse des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020 rund 42 Milliarden US-Dollar, waren es in 2022 über 100 Milliarden US-Dollar.

Die hohe Nachfrage nach COVID19-Vakzinen bescherte Pfizer einen gewaltigen Nachfrageboom – und einen Nettogewinn in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar innerhalb von nur zwei Geschäftsjahren. Dieser Boom fand ein jähes Ende, im abgelaufenen Jahr hat der Pharmariese einen Umsatzrückgang von 45 Prozent erlitten.

Dieser Geschäftsentwicklung folgte die Aktie, die auf dem Höhepunkt ihrer Talfahrt 59 Prozent an Wert eingebüßt hat. Dieser hohe Abschlag führte jedoch zu einer äußerst attraktiven Bewertung. Auch jetzt noch, nachdem sich Pfizer gegenüber seinem Tief bereits um 20 Prozent verteuert hat: Für 2024 sind die Anteile mit dem 12,6-fachen des erwarteten Gewinns bewertet, die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 5,6 Prozent.

Pfizer will bei Abnehmpräparaten nachziehen

On top kommt die Hoffnung auf einen neuen Blockbuster. Zwar schnitt das Abnehmpräparat Danuglipron in einer im vergangenen Dezember veröffentlichten Studie noch schwach ab, inzwischen hat Pfizer jedoch die Dosierungsmethode verändert und damit bessere Resultate erzielt.

Das Medikament hätte gegenüber den Präparaten von Eli Lilly und Novo Nordisk den Vorteil, oral verabreicht werden zu können und nicht per Spritze eingenommen werden zu müssen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass der globale Markt für Abnehmpräparate bis 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar wachsen könnte.

Bullishe Divergenzen sprechen für nachhaltige Trendwende

Die Hoffnung darauf, dass sich auch Pfizer ein Stück vom Kuchen sichern kann, schlägt sich zunehmend in der Aktienkursentwicklung nieder. Das Papier handelt seit einigen Wochen in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Diesem gingen bullishe Divergenzen in der technischen Indikation voraus.

Obwohl die Aktie in den vergangenen zweieinhalb Jahren gefallen ist, befindet sich der Relative-Stärke-Index RSI bereits seit März letzten Jahres in einem Aufwärtstrend und auch der Trendstärkeindikator MACD konnte einen Boden bilden. Solche disparaten Entwicklungen sind oft die Vorboten einer nachhaltigen Trendwende.

Käufer erobern wichtige 200-Tage-Linie zurück

Eine solche zeichnet sich zunehmend ab, denn inzwischen stimmen die Aktienkursentwicklung und die Entwicklung der technischen Indikation überein, was das Zeichen für einen technisch gesunden Aufwärtstrend ist. Diesem sind außerdem die ersten Erfolge gelungen, Pfizer konnte über die 50-Tage-Linie sowie insbesondere den 200-Tage-Durchschnitt klettern. Das war zuletzt im Herbst 2022 der Fall.

Die gleitenden Durchschnitte stehen außerdem unmittelbar vor einem Golden Cross, die 50-Tage-Linie dürfte in Kürze die 200-Tage-Linie von unten herkommend kreuzen. Das gilt in der technischen Analyse als äußerst starkes und zuverlässiges Kaufsignal. Damit dürfte der von den Bullen benötigte Schwung für den Sprung über den Widerstandsbereich zwischen 31 und 32 US-Dollar vorhanden sein.

Aktie vor 30-Prozent-Rallye?

Sollte dieser gelingen, dürfte die Aktie Kurs auf 35 und schließlich 40 US-Dollar nehmen. Hier wäre Pfizer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet, das seinem historischen Mittel entspricht. Auch Wall-Street-Analysten, die für die Aussichten der Aktie mehrheitlich zuversichtlich sind, sehen Nachholpotenzial.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 32,10 US-Dollar sieben Prozent über dem derzeitigen Wert der Aktie. Sollten sich die Anzeichen für ein erfolgreiches Abnehmpräparat verdichten, dürften die Gewinnerwartungen und damit auch die Kursziele aber rasch steigen.

Pfizer auf einen Blick

ISIN: US7170811035

US7170811035 Börsenwert: 169,9 Mrd. $

169,9 Mrd. $ Dividendenrendite: 5,6 %

5,6 % KGVe 2024: 12,7

12,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

