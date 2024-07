"Es gibt viele Überschneidungen zwischen einer bevorstehenden Zinssenkung der Fed und einem Weißen Haus unter Trump, und deshalb denke ich, dass sich das Zusammenspiel positiv auf Small Caps auswirkt", sagte Lee am Donnerstag gegenüber CNBC.

Der Mitbegründer und Leiter der Research-Abteilung von Fundstrat Global Advisors ist der Ansicht, dass sich die Outperformance der Small Caps vorerst fortsetzen wird. Er verweist auf einen möglichen Zinssenkungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve und auf die Chancen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, im November wiedergewählt zu werden. Ein Sieg Trumps würde demnach zu einer Deregulierung führen und das Vertrauen der CEOs in Fusions- und Übernahmeaktivitäten stärken, wovon letztlich die Small-Cap-Unternehmen profitieren würden.

Und weiter: "Ich denke, dass Small Caps im August etwas mehr als 15 Prozent zulegen können, auch wenn sie so dramatisch unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Und die Art von Bewegung, die wir gerade in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ist etwas, das nur am Anfang eines ziemlich bedeutenden Anstiegs für Small Caps passiert."

Lee fügte jedoch hinzu, dass er langfristig immer noch bullish für Large-Caps ist, da sie einen Wachstumspfad verfolgen, eine hohe Sichtbarkeit haben, fair bewertet sind und eine hohe Investitionsrendite im Bereich der künstlichen Intelligenz aufweisen.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Nvidia könnte allerdings, sollte der Chipgigant mit seinen Earnings positiv überraschen, dem Markt wieder Auftrieb geben und "einen Teil seiner Abkehr von den Megacap-Titanen rückgängig machen".

Auch Wedbush-Analyst Dan Ives sagt, dass es zu früh sei, um angeschlagene Tech-Aktien zu kaufen. Der Stratege ist sich nach dem Tech-Ausverkauf von Mittwoch unsicher, ob Nvidia weiterhin wie bisher angenommen, "für viele Jahre kein rückläufiges sequenzielles Quartal verzeichnen wird".

Nvidias Ergebnisse für das zweite Quartal werden am 28. August erwartet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion