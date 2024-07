Der Autor betonte weiter: "Ein schwacher US-Dollar würde die Exporte fördern, neue Arbeitsplätze und Fabriken schaffen und Preise von Gold, Silber, Bitcoin, Aktien und Immobilien in die Höhe treiben."

Im Gegensatz dazu kritisierte er die Politik von Präsident Joe Biden, insbesondere die Entscheidung, das Keystone XL-Pipeline-Projekt zu stoppen, was zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise führte und seiner Ansicht nach zu einer erheblichen Inflation beitrug.

In den vergangenen Monaten hat Donald Trump wiederholt seine positive Einstellung zu Bitcoin geäußert, um damit neue Wählerschichten anzusprechen. Am Samstag plant der Ex-Präsident, eine Rede auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee, zu halten.

Kiyosaki, der regelmäßig Vorhersagen zu Edelmetallen und Kryptowährungen macht, prognostizierte kürzlich einen bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch, gefolgt von einem großen Bullenmarkt, in dem Bitcoin auf 10 Millionen US-Dollar, Gold auf 15.000 US-Dollar pro Unze und Silber auf 110 US-Dollar pro Unze steigen könnte. Er argumentiert, dass dieser Zyklus durch das nachlassende Vertrauen in Fiat-Währungen und historische Trends unvermeidlich sei und empfiehlt Investitionen in Bitcoin, das er als "echtes" Geld betrachtet, im Gegensatz zum "falschen" Geld des US-Dollars.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

