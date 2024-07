Heute (26.07.2024) allein sind sie in der Spitze bis zu 8,12 Prozent gestiegen. Doch neben der ohnehin schon sehr guten operativen Entwicklung berichtet das Unternehmen nun über einen erfreulichen Sondereffekt.

In Werbespots heißt es oft: „Brille: Fielmann.“ Das deutsche Unternehmen besitzt in Europa eine gute Marktstellung, aber nach dem Tod des Gründers Günter Fielmann muss sich erst noch zeigen, ob das neue Management ebenso erfolgreich ist. Während Fielmann -Aktien seit Ende 2017 verloren haben, gewannen die Anteile des größeren Weltmarktführers EssilorLuxottica hingegen deutlich hinzu.

Aus EssilorLuxottica-Brillen werden Smartglasses

Der Social-Media-Weltmarktführer Meta Platforms arbeitet seit Jahren an neuen Virtual-Reality-Anwendungen, die dem Konzern bisher zwar nur Geld kosten, langfristig aber ein neues lukratives Geschäftsfeld erschließen sollen. Firmenchef und -inhaber Mark Zuckerberg ist komplett begeistert und schwärmt in Präsentationen von den vielen neuen Möglichkeiten.

Bei der Verwirklichung dieser Vision sind Brillen das zentrale Element. Meta bietet sie bereits in Kooperation mit der EssilorLuxottica-Marke Ray-Ban auf seiner Webseite an. Smartglasses ermöglichen das Aufnehmen von Fotos und Videos, die dann direkt auf den Meta-Seiten Facebook und Instagram teilbar sind. Darüber hinaus sind Sprachbefehle, Anrufe, das Anhören von Musik oder Navigationsansagen und Livestreams, wobei die Hände im Vergleich zur Smartphone-Nutzung frei bleiben, möglich.

Aus der Brille wird so wie einst aus dem einfachen Handy ein hochtechnisches Multifunktionsgerät.

Meta Platforms zeigt Interesse

Während die ersten Meta-Brillen eher ein Ladenhüter waren, wurden von der neuen Generation der Ray-Ban-Meta-Smartbrillen in wenigen Monaten mehr als von dem Vorgängermodell in zwei Jahren verkauft.

Da die Verkäufe nun anziehen, möchte Meta Platforms zukünftig daran mitverdienen und mehr Mitsprache und zeigt deshalb Interesse an einer EssilorLuxottica-Beteiligung. Demnach hat Meta Essilor bereits über einen bevorstehenden Aktienkauf informiert. Die Höhe der Beteiligung könnte dabei etwa fünf Prozent betragen. EssilorLuxottica ist einverstanden und fühlt sich geehrt.

„Wir sind stolz darauf, dass der Konzern, der uns nach jahrelanger Partnerschaft nun sehr gut kennt, davon überzeugt ist, dass unser Unternehmen, unsere Gruppe, wachsen kann“, so der EssilorLuxottica-Vorstandsvorsitzende Francesco Milleri.

EssilorLuxottica wird dafür allerdings keine Kapitalerhöhung durchführen, sodass Meta Platforms die Aktien am freien Markt erwerben müsste. Hier notieren sie derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,05 Prozent (26.07.2024).

EssilorLuxottica-Aktien sind ein Dauerläufer

Weltmarktführer sind oft ein gutes Investment. Wer beispielsweise im April 1994 für 10.000 Euro EssilorLuxottica-Aktien erwarb, verfügt heute über ein Vermögen von 701.968 Euro (26.07.2024).

Fazit EssilorLuxottica Meta Platforms

Beide Unternehmen sind in ihren Segmenten führend und entwickeln sich positiv. Von der Kooperation profitieren beide Seiten. So verdient EssilorLuxottica an den Smartclasses zusätzlich, während Meta Platforms seine Vision von der virtualen Realität verwirklichen kann.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion