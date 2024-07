Nachdem es die US-Wirtschaftsdaten am Donnerstag verpasst haben, die derzeit erhitzten Gemüter am Aktienmarkt zu beruhigen, mussten es vor dem Wochenende die PCE-Inflationsdaten richten. Die gelten als das bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank.

Angesichts einer Reihe sich verschlechternder Wirtschaftsdaten, darunter auch die Beschäftigung am Arbeitsmarkt, wächst der Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen rasch zu senken – gleichzeitig steht die Fed in der Pflicht, ihr Inflationsziel von zwei Prozent nicht aufzugeben, da sie andernfalls ihre Glaubwürdigkeit verliert.

Bereits am Donnerstag zeigte sich jedoch, dass das kein einfaches Unterfangen wird, denn die PCE-Kernpreise lagen im abgelaufenen Quartal mit 2,9 Prozent über den Erwartungen von 2,7 Prozent.

PCE-Kernrate etwas über den Erwartungen

Für den Juni hatten Analysten mit einem Anstieg der Kernrate von 0,2 Prozent gerechnet, bei der allgemeinen Rate mit 0,1 Prozent. Dem gegenüber präsentierte die US-Statistikbehörde am Freitagnachmittag einen Anstieg von 0,2 und 0,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde mit Preisanstiegen von jeweils 2,5 Prozent für die allgemeine und die Kernrate gerechnet. Hier legte das Statistikamt Steigerungen von 2,5 und 2,6 Prozent vor, womit die Kernrate um 0,1 Prozent über den Erwartungen lag und einen klaren Abwärtstrend vermissen lässt.

Reallohnentwicklung verlangsamt sich

Während die allgemeine Rate im Vormonat bei 2,6 Prozent gelegen hatte und die 2,5 Prozent vom Freitag eine Verbesserung darstellen, verharrt die Kernrate auf einem erhöhten Niveau. Das führt zu einem geringeren Wachstum der Reallöhne als erwartet. Hier hatten Volkswirte auf ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat getippt, tatsächlich legten die Löhne aber nur um 0,2 Prozent zu.

Das könnte sich ungünstig auf die Konsumausgaben auswirken, die sich zuletzt ebenfalls deutlich langsamer als noch im Vorjahr entwickelt hatten, die aber rund 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmachen.

Aktienmarkt, Edelmetalle versuchen sich an einer Erholung

Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 erholt sich nach den Verlusten vom Vortag. Die Futures lagen vor der Veröffentlichung rund ein Prozent im Plus. In einer ersten Reaktion büßte der S&P 500 einen Teil seiner Gewinne aber wieder ein.

Gold und Silber profitieren von der etwas über den Erwartungen liegenden PCE-Kerninflationsrate und legen zu. Wie der Aktienmarkt hatten die Edelmetalle am Donnerstag aber ebenfalls mit Verlusten zu kämpfen. Besonders hart traf es mit einem Minus von über 4 Prozent Silber.

Der Euro wertet gegenüber dem US-Dollar leicht auf, das spiegelte sich in einem geringfügig schwächeren Dollar-Index wider. Die Renditen für US-Anleihen fallen am Mittag leicht. Offenbar gewichten Anleger am Bond-Markt die Reallohnentwicklung höher als die geringfügig höhere Kernrate.

Fazit: Anspannung dürfte hoch bleiben

Im Großen und Ganzen sorgten die PCE-Inflationsdaten am Freitag nicht für eine Überraschung. Zwar verharrte die PCE-Kernrate im Juni auf dem Niveau des Vormonats anstatt einen Rückgang von 0,1 Prozent auf 2,5 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt ist die Fed ihrem Inflationsziel aber erneut einen Schritt näher gekommen.

Das dürfte die Chancen auf erste Zinssenkungen und damit auch einer weichen Landung der US-Wirtschaft erhöhen. In der derzeit angespannten Stimmungslage dürfte der Report aber kaum für nachhaltige Entspannung sorgen. Dafür hätte es eine günstigere Inflationsentwicklung und größere Spielräume für Zinssenkungen benötigt.

Das Marktgeschehen dürfte somit auch am Freitag volatil bleiben, ehe die US-Quartalssaison in der kommenden Woche auf ihren Höhepunkt zusteuert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion