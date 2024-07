Börse am Donnerstag – Biden und Problembären Manfred Schmid und Ulrich Kirstein befassen sich mit den Folgen von Joe Bidens Rücktritt als Präsidenten-Kandidat und nehmen die beiden „Problembären-Aktien“ von Varta und BayWa unter die Lupe: Was waren die Gründe für den Absturz, was können …