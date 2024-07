Kein Sommerloch in Sicht: Biden gibt ab, Harris greift an, Trump schlägt zurück, so könnte man diese Situation in den USA simplifizieren: „Biden-Rückzug gibt Aktienmärkten neuen Schwung“, freut sich dieund schreibt über Kamala Harris: „Duell zwischen Staatsanwältin und Straftäter“. Doch der Auftrieb an den Märkten hält nicht an, die hochgelobten Tech-Aktien korrigieren mit teilweise zweistelligen Abschlägen, was eher die Medien als die Anleger in Panik versetzt: „Platzt die Blase der Technologiewerte?“ fragt das. Düster sieht es für die deutsche Wirtschaft aus: „Ifo-Geschäftsklima: Schlechtes Omen für die Konjunktur“, klärt uns dieüber den dritten Rückgang dieses wichtigen Index in Folge auf, von „Konjunkturlethargie“ sprichtpassend zur Sommerpause. Ein weiteres Menetekel: Die Kursstürze zweier deutscher Traditionsunternehmen, wie eine Doppelseite aus derbelegt: „BayWa wird radikal zurechtgestutzt“ steht auf der einen, „Varta-Aktionäre stehen vor dem Totalverlust“ auf der anderen Seite zu lesen. „Absturz eines Bayern-Riesen“, nennt es die. Immerhin scheint der Riese auf dem Wege der Genesung zu sein: „Gesellschafter-Darlehen verschafft Baywa Luft“ beruhigt dasund dasüberrascht mit „BayWa schreibt wieder schwarze Zahlen“, während dienachlegt: „BayWa drohen erneut hohe Belastungen“. Ob da am (Michael) Ende ein Scheinriese um die Ecke kommt?