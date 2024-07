Mark Minervini ist einer der wenigen bekannten Trader, die langfristig erfolgreich sind. In den 1960er-Jahren geboren, begann er 1983 mit dem Aktienhandel. Während die ersten fünf bis sechs Jahre für ihn eine lehrreiche Zeit mit vielen Fehlern und Verlusten waren, begann er in den 1990ern umso erfolgreicher zu werden. In dieser Zeit gewann er mehrmals die U.S. Investing Championship und verbuchte zwischen 1994 und 1999 einen Gewinn von 33.554 Prozent.

Obwohl diese hohen Renditen nur mit kleinen Beträgen möglich sind, können Anleger doch einiges von ihm lernen. So investiert Mark Minervini grundsätzlich in die marktführenden Unternehmen, die eine positive fundamentale Entwicklung aufweisen. Darauf aufbauend handelt er sie nur, wenn sie sich kurz-, mittel- und langfristig im Aufwärtstrend befinden.