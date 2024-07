Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main/New York – Die Aktienmärkte zeigen heute eine positive Entwicklung, wobei alle beobachteten Indizes im Plus notieren. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.432,00 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,92%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, liegt bei 25.138,07 Punkten und steigt um 0,89%. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert bei 14.126,98 Punkten und gewinnt 0,83% hinzu. Besonders stark zeigt sich der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, mit einem Anstieg von 1,28% auf 3.336,37 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich heute in guter Verfassung. Der Dow Jones Industrial Average, der bedeutendste US-Index, steht bei 40.572,17 Punkten und legt um 1,58% zu. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 5.458,16 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,08%. Im Vergleich zeigt sich, dass die US-Indizes heute eine stärkere Performance aufweisen als ihre deutschen Pendants.Besonders der Dow Jones sticht mit einem Anstieg von 1,58% hervor, gefolgt vom TecDAX, der als stärkster deutscher Index mit einem Plus von 1,28% abschneidet. Der S&P 500 und der DAX folgen mit Zuwächsen von 1,08% bzw. 0,92%. Der MDAX und der SDAX verzeichnen ebenfalls positive Entwicklungen, bleiben jedoch mit Anstiegen von 0,89% und 0,83% hinter den anderen Indizes zurück. Insgesamt zeigt sich ein positiver Trend an den Aktienmärkten, der sowohl in Deutschland als auch in den USA zu beobachten ist.Die DAX-Spitzenreiter sind Sartorius Vz. mit einem beeindruckenden Plus von 7.27%, gefolgt von Rheinmetall, das um 3.86% zulegte, und Merck, das um 2.90% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Commerzbank fiel um 1.11%, Airbus um 1.26% und BASF musste einen Rückgang von 2.78% hinnehmen.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem Anstieg von 4.78% hervor, gefolgt von Delivery Hero mit 4.28% und HelloFresh, das um 3.74% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine deutlich negativere Tendenz, angeführt von ThyssenKrupp mit einem Rückgang von 7.65%, gefolgt von Wacker Chemie mit -5.54% und Lanxess, das um 2.65% fiel.Im SDAX sind PATRIZIA mit 4.27%, TAKKT mit 3.48% und SFC Energy mit 3.19% die Topwerte.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von ThyssenKrupp mit -7.65%, AUTO1 Group mit -4.11% und BayWa, das um 5.48% fiel.Im TecDAX führt Sartorius Vz. erneut die Liste an mit 7.27%, gefolgt von AIXTRON mit 4.78% und Nordex , das um 3.37% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen CANCOM SE mit -1.00%, 1&1 mit -1.30% und SILTRONIC AG, das um 1.84% fiel.Im Dow Jones sind 3M mit einem Anstieg von 16.41%, Visa (A) mit 2.57% und Unitedhealth Group mit 2.36% die Spitzenreiter.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Apple mit -0.35%, Walmart mit -1.19% und Honeywell International, das um 1.23% fiel.Im S&P 500 führt Mohawk Industries mit 17.50%, gefolgt von Charter Communications Registered (A) mit 17.23% und 3M mit 16.41%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen negative Entwicklungen, angeführt von American Airlines Group mit -2.83%, Resmed mit -3.35% und Southwest Airlines mit -3.53%.