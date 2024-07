Auf Kurserholungen folgten schnell wieder scharfe Rücksetzer

von Sven Weisenhaus

Was in den vergangenen Wochen und Monaten zu teils extremen Kursausschlägen geführt hat, ging gestern im Kursgeschehen fast vollständig unter: Inflationsdaten aus den USA. Schaut man sich zum Beispiel den gestrigen Kursverlauf des Nasdaq 100 an, der in der Vergangenheit besonders heftig auf fast alle Preisdaten reagiert hat, so ist hier kaum zu verorten, wann die gestrigen Inflationsdaten veröffentlicht wurden (siehe Pfeil im Chart). Erst mit dem Beginn des offiziellen US-Handels erhöhte sich die Volatilität merklich.